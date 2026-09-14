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eurointegration.com.ua logoeurointegration
14 Сентября 2026, 22:20
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Девять стран ЕС просят отложить проверки на границе в рамках системы въезда EES

Девять стран ЕС, включая Францию, просят отложить сбор отпечатков у граждан не из ЕС из-за неготовности аэропортов.

Девять стран ЕС просят отложить проверки на границе в рамках системы въезда EES.
Девять стран ЕС просят отложить проверки на границе в рамках системы въезда EES.

Система въезда-выезда (EES), которая должна была полностью вступить в силу 6 сентября, неоднократно откладывалась, чтобы избежать скопления посетителей во время крупных мероприятий, в частности Олимпийских игр 2024 года, передает eurointegration.com.ua

В настоящее время девять стран, в том числе популярные туристические направления – Франция, Греция, Португалия и Италия, – сообщили Брюсселю, что им требуется дополнительное время. Германия, Мальта, Нидерланды, Швейцария и Бельгия также обратились с просьбой об отсрочке. Испания, столкнувшаяся с первоначальными трудностями, полностью внедряет систему EES.

Система EES, впервые принятая ЕС в 2017 году, была официально запущена в октябре прошлого года и должна была начать полноценно функционировать в апреле, но первоначальные проблемы, в частности в Греции и Португалии, привели к очередной отсрочке для государств-членов.

Источники в ЕС сообщают, что систему считают успешной: зарегистрировано около 200 млн записей, а 70 000 человек не были допущены в Шенгенскую зону.

Среди них – лица без виз, те, кто превысил разрешенный 180-дневный срок пребывания, или британцы, превысившие разрешенный 90-дневный срок пребывания.

Также были задержаны преступники, использовавшие поддельные паспорта или документы, удостоверяющие личность: записи отпечатков пальцев и снимков лица выявили использование лицами разных паспортов.

Задержки в этих девяти государствах-членах не охватывают всю территорию стран.

Крупные аэропорты, такие как Франкфурт и Схипхол – два самых загруженных международных хаба Европы – также проводят биометрическую регистрацию, но небольшие аэропорты, возможно, еще не полностью наладили этот процесс.

По данным источников, только 12 аэропортов из 1 500 пунктов пересечения границы по-прежнему испытывают проблемы.

Франция также не ввела проверки в порту Дувра, где французская полиция находится в уникальном положении, осуществляя пограничный контроль в стране, не входящей в ЕС.

Технически те, кто не снимает отпечатки пальцев и не фиксирует изображение лица, в настоящее время нарушают регламент ЕС, отменивший любое право на приостановку действия EES, но источники в Брюсселе подтвердили, что их не будут привлекать к ответственности.

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Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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