Дефицит анчоусов приведет к удорожанию рыбы и морепродуктов в мире.

Эль-Ниньйо окажет гораздо большее влияние на мировые цены на продукты питания, чем война в Иране.

Мировое производство анчоусов сократилось на 40% по сравнению с прошлым годом, а цены за тот же период выросли на 80% – до исторического максимума. Усиление дефицита анчоусов, спровоцированное в этом году явлением Эль-Ниньо, приведет к росту цен в супермаркетах, пишет обозреватель Bloomberg Хавьер Блас, передает unian.net

Анчоус – ключевой элемент в цепочке поставок, поддерживающий мировую аквакультуру с годовым оборотом 500 миллиардов долларов. Анчоусы являются основным ингредиентом рыбной муки, и без их достаточного количества мировое производство лосося, морского окуня, креветок, устриц и других морепродуктов пострадает, что приведет к росту цен.

Снижение улова анчоусов в Перу, Эквадоре и Чили привело к росту стоимости рыбной муки на 80% по сравнению с прошлым годом, что увеличило затраты на производство аквакультуры. Перу – это "Саудовская Аравия" анчоусов. Его годовой улов после сушки и измельчения обеспечивает около 20% мирового объема поставок рыбной муки. Вместе с уловом соседних Эквадора и Чили это в сумме составляет почти треть мирового производства.

Влияние Эль-Ниньо на цены на морепродукты

Поскольку южноамериканский вид анчоусов имеет относительно короткий жизненный цикл, его популяция может существенно расти и сокращаться каждый год в зависимости от изменений окружающей среды. Наибольшее влияние оказывает Эль-Ниньо – погодный феномен, который регулярно нагревает воды Тихого океана вблизи экватора, уменьшая запасы питательных веществ и, следовательно, рыбы. Это явление повторяется в свободном цикле от трех до пяти лет, регулярно сокращая производство рыбной муки. Проблема заключается в том, что Эль-Ниньо 2026 года обещает стать одним из самых сильных в современной истории, что приведет к резкому сокращению вылова анчоусов.

Стоимость рыбной муки в оптовых ценах за последний год почти удвоилась, достигнув исторического максимума в 2990 долларов за метрическую тонну в конце июня. Вероятно дальнейшее рост. Поскольку цены на корма растут, компании, занимающиеся аквакультурой, будут реагировать сокращением производства, и стоимость выращенной рыбы и морепродуктов будет расти в течение следующего года.

Сегодня мир потребляет более половины рыбы и морепродуктов с аквакультурных ферм, что требует огромных поставок рыбной муки. Потребление рыбы на душу населения также выросло, достигнув 21,3 килограмма в год в 2024 году по сравнению со средним показателем в 14,3 килограмма в 1990-х годах.

Как вырастут цены на морепродукты

Обычно явление Эль-Ниньо достигает пика ближе к концу года, что ещё больше сократит вылов анчоуса и производство рыбной муки.

Если опасения отрасли оправдаются, цены на лосось, вероятно, вырастут до исторического максимума к 2027 году. Лосось – самая ценная рыба, выращиваемая в мире, но расширение аквакультуры превратило его из предмета роскоши в повседневную покупку в супермаркете, а её цена упала с примерно 8 долларов за килограмм в начале 1980-х годов до исторически низкого уровня в 2,5 доллара в начале 2000-х годов.

С тех пор стоимость лосося поднялась выше 10 долларов за килограмм. Участники отрасли умалчивают о том, насколько могут вырасти цены, но 20–25% кажется разумным прогнозом.

Эль-Ниньо окажет значительное влияние на мировые цены на продукты питания – гораздо большее, чем влияние войны в Иране, резюмирует обозреватель.