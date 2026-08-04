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eurointegration.com.ua logoeurointegration
4 Августа 2026, 10:31
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Дания увеличила срок обязательной военной службы

Около 1 600 датских новобранцев в понедельник начали новую, удлиненную программу призыва, приступив к 11-месячной службе.

Дания увеличила срок обязательной военной службы.
Дания увеличила срок обязательной военной службы.

Дания заявила, что впервые распространит призыв на женщин и увеличит стандартный срок службы с четырёх до 11 месяцев, а количество призывников к 2033 году должно вырасти с 5 000 до 7 500 ежегодно, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на reuters.com

Новый набор проходит на фоне того, как Дания готовится впервые в конце этого месяца отправить призывников в Гренландию: рота из более чем 100 солдат будет нести службу в течение одного месяца, приняв на себя оперативные задачи от профессиональных войск.

Это размещение военных имеет дополнительное политическое значение, поскольку президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о стремлении контролировать эту полуавтономную датскую территорию, ссылаясь на национальную безопасность – требование, которое правительства Гренландии и Дании решительно отвергли.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен на прошедшем в прошлом месяце саммите НАТО в Анкаре заявила, что её страна готова защищать каждый дюйм территории военного альянса, "включая нашу собственную".

19-летний Силас Нор, призывник первого дня из города Варде на западе Дании, сказал, что приветствует продление срока службы.

"Теперь у нас 11 месяцев, и я чувствую, что можно по-настоящему погрузиться в это, по-настоящему прочувствовать это и гораздо глубже познать военное дело", – сказал он.

Новобранцев ждут пять месяцев базовой подготовки, за которыми следуют шесть месяцев боевой службы. Вооруженные силы Дании также вводят новые направления призыва, в частности взвод беспилотников в Командовании специальных операций.

Программа этой скандинавской страны действует по принципу жеребьёвки для всех здоровых молодых людей, достигших 18 лет, но уже много лет состоит почти исключительно из добровольцев, а жеребьёвка используется лишь для заполнения остаточных квот.

Соседние скандинавские страны – Швеция, Финляндия и Норвегия – также имеют военную службу на основе призыва, как и страны Балтийского региона – Эстония, Латвия и Литва.

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Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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