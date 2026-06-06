Cуперяхту, которую полностью обеспечивают солнечные панели, продают за $15 млн.

Американский владелец продает четырехэтажное плавучее здание из алюминия, вся крыша которого от края до края покрыта солнечными панелями. Длина судна под названием Shine Down достигает 36 метров, а осадка составляет почти два метра, передает unian.net

Как пишет обозреватель John Johnson, владелец судна, инженер и дизайнер, поставил перед собой цель построить самодостаточное плавучее сооружение, генерирующее собственную электроэнергию, не нуждающееся в подключении к береговому электроснабжению и перемещающееся собственными силами, когда ему этого захочется.

Shine Down - одно из самых тщательно продуманных плавучих поместий в мире. Его построила компания Breaux Brothers Enterprises, которая производит рабочие суда из алюминия. Это суда снабжения для нефтяных месторождений, суда для перевозки экипажей, лоцманские катера, патрульные катера. Их суда называют "Кадиллаком среди судов для перевозки экипажей".

А яхта Shine Down представляет собой первый опыт компании Breaux Brothers в создании роскошных плавучих жилых судов. Это был не заказ от традиционного покупателя суперъяхт. Владелец сам предложил концепцию, инженерные решения и дизайн.

С воды Shine Down воспринимается как архитектурное сооружение - ее намерено сделали не виде остроносой яхты, а как обычное здание. Корпус выполнен из алюминия, окрашен синей полосой по ватерлинии, с надводным бортом, как у рабочей баржи. Над ним возвышаются четыре уровня жилых помещений с белыми рамами и остеклением от пола до потолка, с балконами, опоясывающими жилые палубы. И над всем этим расположены не менее 108 солнечных панелей.

Внутри пять кают с двуспальными кроватями, семь ванных комнат. Кухня для гурманов с лифтом для подачи блюд, соединяющим палубы. Открытые пространства, которые служат как местом для вечеринок, так и смотровой площадкой. Бассейн на кормовой палубе.

Под жилыми палубами оборудование, предназначенное обеспечить автономность. Здесь расположены полностью оборудованная механическая мастерская, система водоподготовки и хранения воды, а также закрытый гараж.