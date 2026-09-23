Cиноптики предупредили о ранней волне заморозков в Европе.

В ближайшие дни Европу ждет заметное похолодание. В некоторых регионах температура опустится значительно ниже нуля, а в Альпах местами ожидается до -12°.

Метеорологи говорят, что это очень ранняя волна морозов для конца сентября, сообщает unian.net

Холодная погода связана с перемещением циклонов над восточной частью континента. Они будут затягивать холодный воздух с севера далеко на юг Европы. При этом во время прояснений воздух будет быстро остывать, создавая условия для сильных ночных заморозков.

Первый заметный "минус" уже отмечен в горах Австрии. В районе Соннблика температура опускалась до -6,6°, а на Брунненкогеле - до -5°. Однако в ближайшие дни похолодание усилится.

Согласно прогнозу, наиболее холодная погода установится в Альпах в период с 23 по 26 сентября. Особенно низкие температуры ожидаются в районе южной Швейцарии, на границе Италии и Франции, а также на юго-западе Австрии. Местами столбики термометров могут опуститься до -4°...-12°.

О необычности этой волны холода говорят и прогнозы на высоте около 1,5 километра. В отдельных районах температура там может оказаться на 6-17 градусов ниже климатической нормы. Это указывает на значительное поступление холодного воздуха для данного времени года.

Похолодание затронет и Польшу. В ближайшие ночи и ранние утренние часы температура во многих регионах может опускаться до +1°...+8°. При ясном небе и в местах, где скапливается холодный воздух, местами возможны небольшие заморозки.

При этом нынешняя волна холода не будет продолжительной. По прогнозам, она начнет ослабевать на рубеже сентября и октября.