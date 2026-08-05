Чистая прибыль Lufthansa упала на 88% из-за цен на топливо.

Во втором квартале чистая прибыль немецкой авиакомпании Lufthansa сократилась до 123 млн евро в связи с забастовками пилотов и ростом цен на топливо. Компания ожидает падения прибыли по итогам года.

Чистая прибыль немецкой авиакомпании Lufthansa во втором квартале рухнула на 88% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 123 млн евро, операционная прибыль упала на 56%, до 383 млн евро, следует из финансового отчета, опубликованного на сайте перевозчика во вторник, 4 августа. Падение квартальной прибыли обусловлено продолжающимися забастовками пилотов и ростом цен на топливо из-за войны США в Иране. В компании предупредили, что прибыль по итогам 2026 года также может сократиться, сообщает dw.com

Несмотря на рост выручки на 8%, до 11,1 млрд евро, Lufthansa не смогла компенсировать резкое увеличение расходов. Компания оценила переплату за топливо в 750 млн евро, забастовки пилотов обошлись перевозчику примерно в 150 млн евро. Результаты оказались хуже, чем в среднем прогнозировали аналитики, передает агентство dpa. После публикации отчетности акции Lufthansa на торгах упали более чем на 10%.

Билеты, вероятно, продолжат дорожать

По словам финансового директора авиакомпании Тилля Штрайхерта (Till Streichert), около 60% увеличившихся затрат на керосин удалось возместить благодаря повышению цен на авиабилеты. Ожидается, что они продолжат дорожать. Гендиректор Lufthansa Карстен Шпор (Carsten Spohr) при этом отметил, что спрос на авиаперелеты сохраняется. "Люди хотят летать, и они могут себе это позволить даже при более высоких ценах", - приводит его слова издание Tagesschau.

Дочерние компании Lufthansa, занимающиеся техническим обслуживанием и грузовыми перевозками, вновь обеспечили положительный вклад в финансовый результат. При этом европейские конкуренты - Air France-KLM и IAG (владеет British Airways) - сообщили о меньшем сокращении прибыли, отмечает dpa.

Выгода на фоне войны в Иране

В то же время Lufthansa также извлекла выгоду из войны в Иране, поскольку арабские конкуренты, такие как Emirates или Qatar Airways, были вынуждены на время остановить работу хабов и перевозки в Персидском заливе. В результате европейские авиакомпании получили значительно более высокую выручку от продажи билетов на азиатских маршрутах.

По словам Шпора, к настоящему моменту авиакомпании Персидского залива "снова запустили все рейсы" и предлагают цены, рассчитанные на конкурентную борьбу. Стратегия нацелена в первую очередь на частных клиентов. Путешествующие с бизнес-целями по-прежнему предпочитают прямые рейсы.

Lufthansa закрыла "дочку" CityLine

В апреле Lufthansa объявила о прекращении оперативной деятельности региональной дочерней компании CityLine. Среди причин закрытия CityLine в руководстве назвали значительный рост расходов на топливо и трудовые конфликты с профсоюзами. Такие меры были неизбежными из-за резко возросших цен на керосин и геополитической нестабильности, указал Штрайхерт.