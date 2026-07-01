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1 Июля 2026, 18:17
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Число миллиардеров в мире выросло до рекордных 3 302

По состоянию на апрель 2026 года количество миллиардеров в мире выросло на 13% за прошедшие 12 месяцев до рекордного уровня и достигло 3 302 человек.

Число миллиардеров в мире выросло до рекордных 3302.
Число миллиардеров в мире выросло до рекордных 3302.

Такие данные приводит в своем ежегодном докладе банк UBS.

По оценкам банка, за отчетный период миллиардеров в мире стало на 383 больше, а их общее состояние выросло на 25%. Различия в росте числа миллиардеров и их состояний в разных странах значительны. В Южной Корее число миллиардеров выросло с 31 до 52, а их совокупное состояние за год увеличилось на 139%. В Чили миллиардеров не стало больше, но их состояние увеличилось на 80%. В Чехии добавилось два миллиардера, а состояние выросло на 60%. В шести странах миллиардеров стало меньше. Среди них — Саудовская Аравия и Таиланд.

Больше всего обладателей состояний свыше $1 млрд живет в США — более 1 000. 562 миллиардера — граждане материкового Китая, 211 миллиардеров живут в Индии. Топ-5 замыкают Германия и Россия, с 193 и 122 миллиардерами соответственно.

Источник
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