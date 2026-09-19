Четыре человека погибли в Украине в результате новых атак России.

Под Херсоном после атак ВС РФ погибли два человека, еще двое погибших - в Сумах после удара КАБом. В Одессе российские войска дважды ударили по одному зданию.

В Херсонской области два человека погибли в результате удара российского БПЛА. Об инциденте, произошедшем в поселке Текстильное вечером в пятницу, 18 сентября, сообщил глава региональной военной администрации Александр Прокудин, пишет dw.com

"В результате удара вражеского беспилотника двое мужчин получили травмы, несовместимые с жизнью", - написал он в своем Telegram-канале, уточнив, что атака произошла около 18:00.

На протяжении вечера Прокудин неоднократно сообщал о введении режима воздушной тревоги в регионе, в том числе и из-за предполагаемых запусков корректируемых авиабомб (КАБ) со стороны РФ. Кроме того, в Херсоне 18 сентября была атакована одна из городских больниц - беспилотник сбросил взрывчатку на территорию учреждения. О пострадавших в этом случае не сообщалось.

Одесса находилась под атаками как днем, так и ночью

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Одесской области сообщала о последствиях очередных атак РФ, произошедших 18 сентября. Удар пришелся по 11-этажному административному зданию, в нем начался пожар.

Спустя некоторое время, когда на месте происшествия работали экстренные службы, это же здание было повторно атаковано. Сообщается о десяти пострадавших, среди них двое спасателей.

В ночь на 19 сентября Одесса была вновь атакована. Местные жители после объявления воздушной тревоги в городе и сообщений о подлете российских малогабаритных ракет опубликовали в соцсетях кадры с пожаром, начавшимся в одном из жилых домов в черте города. Первоначально подробностей об инциденте не приводилось.

В Сумах - двое погибших после удара по многоэтажке

Вечером 18 сентября ударам РФ подвергся город Сумы. Один из снарядов попал в многоэтажный жилой дом - сообщается, что речь идет о КАБе. Взрывом повредило несколько квартир, само здание частично обрушилось. Согласно предварительным данным местных властей, в результате удара погибли как минимум двое человек, еще семь пострадали.

О последствиях очередных ударов РФ вечером 18 сентября также сообщила военная администрация Киевской области. По словам главы ОВА Тимура Ткаченко, в Бучанском районе в результате удара по складским помещениям пострадали двое мужчин. Также были повреждены складские помещения в Бориспольском районе области.