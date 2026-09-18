«Черный рынок» репетиторства в Румынии оценивают более чем в миллиард леев.

В Румынии родители в прошлом году заплатили 370 млн леев за частные занятия с преподавателями. Эта сумма основана на доходах, задекларированных педагогами.

Однако специалисты считают, что реальный рынок репетиторских услуг значительно больше и может в несколько раз превышать официальные показатели, передает rupor.md

По данным Национального агентства налогового администрирования Румынии (ANAF), в 2025 году доходы от частных занятий задекларировали около 12,5 тысячи педагогов из примерно 250 тысяч человек, работающих в системе образования. При этом по сравнению с 2024 годом было подано примерно на 300 деклараций меньше.

Специалисты оценивают неофициальную часть рынка репетиторства как минимум в четыре раза выше официально задекларированной. По оценкам эксперта в сфере образования Мариана Стэша, общий объем рынка может достигать 1,2–1,3 млрд леев в год.

Стоимость одного часа частных занятий зависит от формата, места проведения и предмета. Согласно объявлениям, минимальная цена составляет около 50 леев за час — преимущественно при онлайн-занятиях или занятиях у преподавателя в небольших городах и коммунах.

В крупных городах стоимость часа занятий у преподавателя может достигать 150 леев. Индивидуальная подготовка в специализированном центре с выдачей счета может стоить около 200 леев за час. Сопоставимые расценки действуют и для занятий по творческим дисциплинам — искусству, музыке и театру.

Эксперт Мариан Стэш отмечает, что особенно большой спрос на дополнительные занятия наблюдается среди школьников, готовящихся к важным этапам обучения и экзаменам. По его оценке, официальная статистика не отражает реального масштаба рынка частного образования.

При этом речь идет именно об оценках объема рынка: официально подтвержденная налоговыми декларациями сумма доходов от репетиторства составляет 370 млн леев.