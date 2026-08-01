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5 Августа 2026, 09:01
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Черногория не примет центры ЕС по репатриации мигрантов

Премьер-министр Черногории Милойко Спаич, комментируя появившиеся в СМИ сообщения, заявил, что правительство отклонит возможную инициативу ЕС о создании на территории страны центров приема и репатриации нелегальных мигрантов.

Черногория не примет центры ЕС по репатриации мигрантов.
Черногория не примет центры ЕС по репатриации мигрантов.

При этом он подчеркнул, что до настоящего времени подобных официальных предложений Черногория не получала. «Когда такая инициатива окажется на нашем столе, ответ будет отрицательным. <…> Любое решение, касающееся государства, будет приниматься ответственно, прозрачно и исключительно в соответствии с интересами граждан», — сказал он.


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