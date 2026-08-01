5 Августа 2026, 09:01
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Черногория не примет центры ЕС по репатриации мигрантов.
Черногория не примет центры ЕС по репатриации мигрантов
Премьер-министр Черногории Милойко Спаич, комментируя появившиеся в СМИ сообщения, заявил, что правительство отклонит возможную инициативу ЕС о создании на территории страны центров приема и репатриации нелегальных мигрантов.
При этом он подчеркнул, что до настоящего времени подобных официальных предложений Черногория не получала. «Когда такая инициатива окажется на нашем столе, ответ будет отрицательным. <…> Любое решение, касающееся государства, будет приниматься ответственно, прозрачно и исключительно в соответствии с интересами граждан», — сказал он.