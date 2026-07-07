Чарльз III не разрешил принцу Гарри остаться в Букингемском дворце на время визита.

Король Великобритании прибег к решительным мерам, чтобы ограничить пребывание принца Гарри на родине. Король, в частности, отклонил поданную в последний момент просьбу герцога Сассекского о пребывании в Букингемском дворце.

Британское издание The Telegraph пишет, что монарх "потерял терпение" из-за нерешительности своего младшего сына. Как удалось выяснить журналистам, дворец получил сообщение от команды принца Гарри за два дня до события, после того как он пропустил срок для принятия приглашения на проживание, затем отклонил его, а потом передумал. Из-за этого во дворце отказались менять планы, передает focus.ua

В понедельник, 6 июля, команда герцога Сассекского объявила, что он остановится в Букингемском дворце во время своей редкой поездки в Великобританию. Однако во дворце поспешили опровергнуть это сообщение, заявив спустя некоторое время, что оно "не соответствует действительности".

Как сообщил один из инсайдеров, приглашение было принято слишком поздно. Теперь принц Гарри, который прилетел в Великобританию вечером в понедельник, вынужден искать альтернативные варианты частного проживания на время пребывания в Лондоне.

Издание пишет, что принц Гарри попросил разрешить ему остановиться в Букингемском дворце лишь в прошлый вторник. Это произошло после того, как герцогу Сассекскому отказали в дополнительной охране на время визита. В публикации говорится, что королевские помощники также устали от постоянных перемен и сочли задержку с принятием предложения Гарри невежливой.

По словам инсайдеров, принц "рассердился", когда ему отказали в просьбе. Он также усомнился в том, было ли предложение о его проживании в Букингемском дворце "вообще искренним".