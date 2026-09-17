Бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель назвала его «угрозой суверенитету Украины»

Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель выступила с резкой критикой в адрес своего бывшего руководителя — Владимира Зеленского.

В интервью журналистке и блогерше Лилии Багировой она заявила, что считает Зеленского "угрозой украинскому суверенитету", а также высказала ряд резких публичных обвинений в адрес действующей власти, пишет focus.ua

В беседе с Багировой Мендель заявила, что считает главу государства "угрозой украинскому суверенитету" и "инструментом самоуничтожения украинской нации". Также она призналась, что сожалеет о своей работе в команде Офиса Президента.

"Я каждый день прошу у Бога прощения за то, что помогла этой мерзости прийти к власти и оставаться у власти", — заявила Мендель.

Когда Багирова переспросила, кого именно она называет "мерзостью", Мендель ответила: "Это Зеленский".

Среди прочего Мендель утверждает, что в телефонной книге Зеленского "половина контактов — это россияне", а сам он якобы неоднократно набрасывался на неё во время совместной работы. В частности, во время интервью Мендель вспомнила один из эпизодов, когда она еще работала пресс-секретарем президента. По её словам, Зеленский часто эмоционально реагировал на рабочие ситуации, кричал на неё и стучал по столу из-за решений, которые его не устраивали.

Что Мендель сказала о войне

Отдельную часть беседы Мендель посвятила полномасштабной войне России против Украины. Она утверждает, что Зеленский, по её мнению, принимал решения, способствовавшие продолжению войны.

В частности, бывший пресс-секретарь заявила, что президент якобы настаивал на продолжении войны в 2022 и 2024 годах.

"Было около семи попыток положить конец войне. Но позиция Зеленского была одной: война должна продолжаться… То, что именно Зеленский настаивал на том, что нужно продолжать войну в 2022 году, — это на 100%. Дважды. И в 2024 году", — сказала она.

В то же время в доступных публикациях эти утверждения представляются именно как оценки и заявления Менделя, а не как подтверждённые документами факты.

Мендель также говорила об ответственности России за начало полномасштабного вторжения, но в то же время заявляла, что внутренние проблемы Украины нельзя объяснять действиями Кремля.

В частности, она заявила, что президент России Владимир Путин несёт ответственность за начало войны, однако не может нести ответственность за украинскую коррупцию, внутренние скандалы или проблемы в работе государственных структур.

"Путин — да еще какой г*внюк. Но не Путин виноват в украинской коррупции. Не Путин виноват в домах, которые строят под Киевом. Не Путин виноват в тех скандалах, которые происходят. Путин уничтожает украинскую нацию. А Зеленский какую уничтожает? Скажите мне", — добавила она.

В конце беседы Мендель дала ещё одну резкую оценку деятельности президента.

"Я думаю, что Зеленский — это не человек. Зеленский — это инструмент самоубийства украинской нации", — заявила она.

На данный момент Офис Президента Украины и официальные представители власти не прокомментировали эти заявления.

Что известно о Юлии Мендель

Юлия Мендель занимала должность пресс-секретаря Владимира Зеленского с 2019 по 2021 год. После увольнения она продолжила работать в сфере СМИ и коммуникаций.

Её недавние заявления стали частью серии публичных выступлений, в которых она критикует украинские власти и президента. Так, в мае 2026 года Мендель дала обширное интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором высказала критические замечания по поводу ситуации в Украине.

В сентябре 2026 года вокруг Мендель возникла ещё одна ситуация: она планировала выступить в Европейском парламенте в рамках мероприятия, посвящённого путям прекращения войны, однако 16 сентября заявила, что её не пустили в здание.