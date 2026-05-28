28 Мая 2026, 08:59
BYD нарастил продажи в Европе на 114,5%, реализовав 27 008 автомобилей в месяц

Еще больший рывок показал бренд Chery, чьи регистрации взлетели на 322%.

В апреле 2026 года продажи новых автомобилей в Европе выросли на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1 152 315 единиц. Главным двигателем рынка стал высокий спрос на электрифицированные модели, что позволило китайским автопроизводителям существенно укрепить свои позиции в регионе, сообщает delo.ua

В целом по итогам января-апреля европейский авторынок опередил показатели в прошлом году на 4,8%. Стремительный рост показывает экологический транспорт. Регистрации электрокаров, плагин-гибридов и обычных гибридов подскочили сразу на 21%, охватив более двух третей всех продаж. Спрос на классические бензиновые и дизельные машины упал на 15% и 17% соответственно.

Американский производитель электрокаров продолжает восстанавливаться после длительного спада. Продажи Tesla в апреле выросли на 46,5% (до 10654 авто), однако компания все равно существенно отстает от китайского лидера BYD.

Традиционные европейские гиганты: классические автоконцерны показали умеренный рост. Продажи Volkswagen увеличились на 3.5%, Stellantis – на 6,7%, Mercedes-Benz – на 7%, BMW – на 2,4%. В то же время французская группа Renault зафиксировала падение на 3,6%.

Самыми сильными рынками для полностью электрических машин за первые четыре месяца стали Италия (рост регистраций на 73%), Франция (на 48%) и Германия (на 41%). Эксперты объясняют такие результаты государственной поддержкой, субсидиями по покупке экологического транспорта и высокой стоимостью классического горючего.

Китайские электромобили заняли более 15% европейского рынка. Несмотря на введение официальным Брюсселем защитных импортных пошлин, доступная цена и богатая технологическая оснастка позволяют брендам из КНР быстро отбирать клиентов у европейских марок, а в сегменте плагин-гибридов их доля вообще достигла рекордных 29%.

Источник
delo.ua logodelo
