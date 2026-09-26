Буданов: Украина призывает к немедленному прекращению огня, но РФ не хочет этого.

Украина публично сформулировала свое предложение о прекращении огня, но Россия в очередной раз демонстрирует то, что она не готова к этому. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

"Уже сейчас есть очень открытое предложение, которое озвучил сам президент Украины: "Украина призывает к немедленному прекращению огня"", - сказал Буданов, сообщает unian.net

По словам главы ОП, позиция РФ остается противоположной. Он подчеркнул, что Москва не демонстрирует готовность согласиться на прекращение огня и продолжает придумывать новые причины, почему этого не должно произойти сейчас.

"Россия сейчас очень открыто заявляет, что не хочет этого, что не готова и находит причины, почему этого не должно произойти сейчас", – добавил Буданов.

Глава ОП также заявил, что война в конечном итоге должна завершиться. Он отметил, что она длится уже слишком долго.

"Придет время, когда ей должен прийти конец", - подчеркнул Буданов.

Кроме того, глава ОП отметил, что США играют важную роль в мирном процессе. По его словам, влияние Вашингтона создает для Украины возможность продвигаться к миру.

"Учитывая влияние США у нас есть шанс достичь мира. И мы делаем все от нас зависящее, чтобы этот мир наступил", - сказал Буданов.