eurointegration
1 Июня 2026, 22:11
7
Буданов: Переговоры с Россией при участии США продолжаются, вопреки заявлениям Вашингтона

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, входящий в состав украинской делегации на "мирных" переговорах, настаивает на том, что контакты с участием США продолжаются и сейчас, несмотря на отсутствие публичных событий.

Об этом он заявил на форуме "Архитектура безопасности", который состоялся в понедельник в Киеве. Буданов в выступлении перед участниками форума должен был ответить на вопрос Энн Эпплбаум о приостановке диалога, о которой объявили американские чиновники. Впрочем, он заверил, что эта пауза касается только сегмента высокого уровня, передает eurointegration.com.ua

"Определенная пауза в переговорах – она существует на высшем уровне, но на техническом уровне эти переговоры никогда не останавливались. То, что вы видели обмены пленными и так далее, это только подтверждает", – пояснил он.

"Я не согласен с оценкой, что эти переговоры остановились", – добавил Буданов.

Глава ОПУ отдельно подчеркнул, что разделяет мнение о нежелании РФ договариваться, но он считает высокими шансы, что Москва будет вынуждена пойти на договоренности даже вопреки своему нежеланию. 

"Хочет ли Россия мира – думаю, что не сильно хочет. Но будет ли она готова к определенным действиям в ближайшее время? Я думаю, что эти перспективы сейчас высоки как никогда", – пояснил он.

