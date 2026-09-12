Буданов назвал самый реалистичный сценарий завершения войны в Украине.

О юридическом признании потери территорий, по его словам, речь не идет.

Реалистичный сценарий завершения войны предусматривает прекращение боевых действий с гарантиями безопасности для Украины. Впрочем, одно принципиальное требование украинская сторона исключает полностью. Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на интервью руководителя Офиса президента Украины Кирилла Буданова по Латвийскому телевидению.

Самым реалистичным вариантом завершения войны или хотя бы прекращения боевых действий может стать остановка по фактической линии фронта на день достижения важной для Украины договоренности. Такое мнение высказал руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

"Мое субъективное мнение состоит в том, что самый реалистичный вариант окончания войны или, по крайней мере, прекращение боевых действий - с гарантиями безопасности Украины - по фактической линии фронта на день достижения договоренности", - сказал он.

Буданов подчеркнул, что речь идет о прекращении боевых действий без какого-либо юридического признания Украиной отказа от территорий.

"Такого не будет, и никто не будет этого делать", - добавил руководитель ОПУ.