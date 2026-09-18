Бронированные саркофаги на колесах спасают украинских солдат.

Эвакуация раненых с поля боя стала крайне сложной, поскольку войска РФ нарушают правила ведения войны, касающиеся неприкосновенности полевых медиков и раненых бойцов.

На украинском фронте дистанционно управляемые наземные беспилотники MAUL используют для эвакуации раненых военных из районов, где традиционное спасение стало практически невозможным. Об их работе и одной из самых сложных операций с использованием таких машин рассказывает журнал The Atlantic.

Как пишет автор публикации, внутри бронированных капсул, предназначенных для транспортировки раненых, смешивается запах пороха, бензина и гангрены. После каждой эвакуации машину очищают и дезинфицируют. Медик-координатор эвакуации из 1-го отдельного медицинского батальона Виталий с позывным "Эш" объясняет, что полностью избавиться от запаха не удается.

"Ты моешь и моешь, но запах – он никогда не исчезает", – рассказал он журналисту.

Название MAUL не является аббревиатурой. По словам медика, его придумали как отсылку к персонажу Дарту Молу из "Звёздных войн". Машины оснащены антеннами для подавления сигналов дронов и защищенными капсулами, в которых перевозят раненых.

Российские операторы беспилотников быстро поняли значение таких машин и начали охотиться на них. Часто удар наносят именно после погрузки раненых, когда эвакуационная миссия уже началась. Потеря машины при этом наносит не только материальный ущерб: операторы видят ход операции на мониторах и могут наблюдать за гибелью тех, кого пытались спасти.

Появление наземных беспилотников на фронте началось в конце 2024 года. Сначала их в основном использовали для доставки боеприпасов и продовольствия. Однако в начале 2025 года одна из операций показала, что такие машины способны проникать глубоко в так называемую "кольцевую зону" и возвращаться оттуда с людьми.

В феврале 2025 года вблизи Купянска трое военных 154-й механизированной бригады оказались отрезанными от своих подразделений после российского наступления. Все были ранены, двое – тяжело. В течение нескольких недель командование пыталось организовать их эвакуацию, но все попытки заканчивались неудачей.

"Мы перепробовали всё", – вспоминает ветеран бригады Ксения Виноградова. После месяца под российскими атаками и жизни на припасах, сброшенных с дронов, положение военных стало критическим: их раны загноились, а шансы на выживание были почти нулевыми. Тогда Виноградова обратилась за помощью через Facebook.

На её пост ответил Виктор Долгопятов, руководитель оборонно-технологической компании "Буревий". Инженеры как раз работали над наземным дроном, который после установки противодроновой сетки, обновления программного обеспечения и прицепа для перевозки трёх человек можно было быстро приспособить к эвакуации.

Первую машину назвали Ardal. Во время первой попытки эвакуации она подорвалась на мине. После этого команда использовала другой аппарат, а путь для него дополнительно проверяли ударные дроны. Вторая машина добралась до позиции военных, после чего они смогли забраться внутрь и выехать из опасной зоны.

Как отмечает автор публикации, сегодня MAUL остаются дефицитным ресурсом, однако их сознательно рассматривают как расходный материал. В среднем на спасение пяти военных приходится потеря двух таких машин.

"Это инструменты. Мы к ним не привязываемся", – говорит Эш.

В то же время некоторые машины становятся исключением. Один из MAUL пережил 10 эвакуационных миссий и спас 11 военных. После его уничтожения операторы сняли видео в его честь и опубликовали его в Интернете.