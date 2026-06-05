Британок признали одними из самых злых в Европе

Как гласит (почти) известная поговорка: нет гнева страшнее, чем у британской женщины, обманутой своей системой здравоохранения, передает euronews.com

Согласно новому опросу, женщины из Соединённого Королевства — одни из самых разгневанных в Европе: более пятой части респонденток сообщили, что испытывают приступы ярости.

Данные собраны в рамках глобального индекса женского здоровья Hologic — крупнейшего и самого всеобъемлющего международного исследования, посвящённого здоровью женщин.

В отчёте также зафиксировано ухудшение эмоционального и физического состояния женщин и подчёркнуты продолжающиеся проблемы с качеством медицинской помощи для них — явление, которое в докладе Комитета по делам женщин и равенству (Women and Equalities Committee, WEC) за 2024 год названо «медицинской мизогинией».

С февраля 2024 года индекс женского здоровья в Великобритании опустился до минимального уровня с 2020 года; страна сейчас занимает лишь 48‑е место из 143.

Для сравнения, другие европейские государства, такие как Германия, Польша и Латвия, показали себя значительно лучше, заняв, соответственно, 7‑е, 5‑е и 2‑е места.

При расчёте оценок учитывались заявленные женщинами уровни эмоционального благополучия, доступ к поддержке и общее качество жизни.

В целом данные показали, что 42% женщин испытывают тревогу, а 28% — грусть.

Сильнее всего пострадали женщины старше 60 лет: это единственная возрастная группа, которая стала и более раздражённой, и более грустной по сравнению с 2020 годом, когда мониторинг только начался.

Гнев из‑за гендерного разрыва в здравоохранении

Одним из главных источников недовольства женщин в Великобритании — как и во многих других странах мира — остаётся нехватка инвестиций, признания и поддержки заболеваний, связанных с женским здоровьем.

В январе исследование, проведённое Всемирным экономическим форумом (WEF) и Boston Consulting Group (BCG), показало, что женщины ежегодно в совокупности лишаются 75 миллионов лет здоровой жизни, но при этом получают лишь 6% частных инвестиций в здравоохранение.

Это приводит к тому, что, хотя женщины чаще мужчин обращаются за медицинской помощью, им по‑прежнему трудно получить адекватное лечение.

В частности, в службе здравоохранения Великобритании (NHS) отмечаются серьёзные пробелы в оказании помощи при заболеваниях органов малого таза и в период менопаузы, следует из отчёта компании Pure Unity Health. В том же документе говорится, что в 2025 году лишь 2% финансирования медицинских исследований в стране приходилось на беременность, роды и репродуктивное здоровье женщин.

В результате женщины всё чаще ищут поддержки в социальных сетях: сообщества на Reddit, такие как r/endometriosis и r/menopause, насчитывают по более чем 100 000 участниц каждое.

Однако, хотя такие площадки могут играть важную роль в повышении осведомлённости, они несут и риск распространения дезинформации, что подчёркивает острую необходимость более доступной очной профессиональной помощи.

«Ответы женщин [на вопросы опроса] ясно показывают продолжающееся ухудшение множества аспектов их здоровья и благополучия», — заявил изданию The Independent Тим Симпсон, генеральный менеджер Hologic по Великобритании и Ирландии, странам Бенилюкса и Северной Европы.

«Дополнительные исследования в Великобритании показали, что многие сталкиваются с задержками при получении помощи и теряют доверие к системе», — добавил он.

Эти задержки в оказании медицинской помощи — одна из наиболее острых проблем, поскольку доступ к специализированным услугам NHS во многом зависит от того, где вы живёте. Например, жители крупных городов, таких как Лондон, как правило, сталкиваются с более короткими очередями по сравнению с сельскими районами.

Также необходимы дополнительные инвестиции в лечение хронических женских заболеваний, многие из которых по‑прежнему недостаточно изучены и могут серьёзно подрывать качество жизни женщин.

По данным исследования Hologic, треть женщин испытывает физическую боль ежедневно, а почти каждая четвёртая сообщила о проблемах со здоровьем, настолько серьёзных, что они мешают повседневной активности.

«Хорошая новость в том, что мы понимаем, где именно скрываются многие проблемы», — отметил Симпсон.

«Женщины говорят нам, что хотят более ранней диагностики, более быстрого доступа к помощи и активного внедрения инновационных технологий. Улучшение состояния здоровья женщин потребует постоянной вовлечённости политиков, NHS, врачей и индустрии — всем им предстоит работать вместе, чтобы реализовать те изменения, о которых просят женщины».