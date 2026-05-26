26 Мая 2026, 23:22
Брэд Питт до сих пор не может оправиться после развода с Анджелиной Джоли

Между парой до сих пор продолжаются суды, а все шестеро детей отказываются общаться с Брэдом, что мешает ему наладить личную жизнь.

Как рассказывают близкие к актеру источники, после тяжелого разрыва с Джоли Питт не собирается жениться снова. Несмотря на то, что у него есть новая избранница, он до сих пор не может прийти в себя после сложного развода с Анджелиной, передает focus.ua со ссылкой на dailymail.com

"У него есть замечательная партнерша, которую он ценит, но в этом направлении нет никакой спешки. В свои 62 года он остается культовой фигурой: женщины все еще хотят быть с ним", — сообщает инсайдер.

Но, как говорят друзья, главный удар, который Брэд получил от Джоли, был из-за их общих детей. Ведь актер считает, что бывшая жена специально настроила против него их. И сегодня дети некогда знаменитой пары не общаются с Брэдом и даже отказываются от его фамилии.

"Джоли провела кампанию по отстранению детей, которая оказалась успешной. Враждебность просто огромная. Его полностью отстранили от детей. Это разрушительный удар для него", — считают источники издания.

Никто из детей звездной пары — их трое усыновленных детей 24-летний Мэддокс, 22-летний Пакс, 21-летняя Захра, а также биологические дети Питта 19-летняя Шайло, и 17-летние близнецы Нокс и Вивьен — не имеют с ним никаких содержательных отношений, сообщают источники СМИ.

Источник
