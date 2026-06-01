dw.com
1 Июня 2026, 08:20
10 467
БПЛА попали по многоэтажкам Харькова и Одессы: есть раненые

Во время ночной атаки по Харькову и Одессе дроны попали по пятиэтажному и девятиэтажному домам, сообщил местные власти. Еще один удар пришелся на город Богодухов. Всего, по данным властей, пострадали 7 человек.

В Одессе и Харькове в ночь на понедельник, 1 июня, в результате атаки дронов повреждены многоэтажные дома, пострадали семь человек. Об этом в своих Telegram-каналах сообщили глава военной администрации Одессы Сергей Лысак и начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает dw.com

По данным Лысака, российский дрон попал в девятиэтажный жилой дом в Одессе, в результате чего первый и второй этажи частично разрушились, на них начался пожар. Также поврежден фасад здания и балконы. Кроме того, произошло возгорание одного двухэтажного нежилого здания и двух одноэтажных. Всего в результате ночных атак пострадали четыре жителя Одессы.

В Харькове, по словам Синегубова, в результате ночной атаки повреждения получили пятиэтажный жилой дом, а также многоэтажки, гаражи и автомобиль рядом с ним. Начался пожар. Кроме того, удары пришлись еще по двум районам Харькова, где были повреждены как минимум три частных дома, уточнил мэр Игорь Терехов. Также удар беспилотника зафиксирован в городе Богодухов Харьковской области. Всего от ночной атаки по региону пострадали три человека, в их числе - 34-летняя жительница Харькова и 39-летняя жительница Богодухова.

Источник
dw.com
