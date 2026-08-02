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dw.com logodw
2 Августа 2026, 13:14
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БПЛА атаковали НПЗ и склад Wildberries в Саратовской области

Украинские дроны ударили по объектам в Саратове и Энгельсе. По словам губернатора Саратовской области, погибли два человека.

БПЛА атаковали НПЗ и склад Wildberries в Саратовской области.
БПЛА атаковали НПЗ и склад Wildberries в Саратовской области.

В результате атаки украинских дронов на объекты в Саратовской области в Энгельсе погибли два человека, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в воскресенье, 2 августа. В Саратове и Энгельсе повреждены два многоквартирных дома, передает dw.com

Одной из целей атаки стал Саратовский НПЗ, который находится в 3,5 километра от поврежденной многоэтажки. На территории завода возник пожар. В Энгельсе, вероятно, был атакован и аэродром Энгельс-2, пишут OSINT-каналы со ссылкой на анализ видео из соцсетей. На кадрах, опубликованных местными жителями, предположительно запечатлен момент взрыва на территории авиабазы, сообщил украинский мониторинговый канал Exilenova+.

В Самарской области атакован склад Wildberries

Утром в воскресенье также был атакован очередной склад компании Wildberries - в поселке Новосемейкино под Самарой, сообщила сама компания и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. На складе начался пожар, о пострадавших не сообщалось. Это девятый склад Wildberries, который с середины июля атаковали украинские беспилотники.

Всего в ночь на 2 августа российские системы ПВО уничтожили 635 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны России. Эта атака ВСУ стала одной из самых массированных с начала года.

БПЛА атаковали НПЗ и склад Wildberries в Саратовской области

БПЛА атаковали НПЗ и склад Wildberries в Саратовской области

БПЛА атаковали НПЗ и склад Wildberries в Саратовской области

БПЛА атаковали НПЗ и склад Wildberries в Саратовской области

БПЛА атаковали НПЗ и склад Wildberries в Саратовской области

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Источник
dw.com logodw
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