Booking может снова полноценно заработать в Турции.

Министерство культуры и туризма страны подготовило законопроект, который позволит сервису вновь предоставлять услуги по бронированию жилья внутри Турции. Документ передан на рассмотрение депутатам парламента.

Если инициатива будет одобрена парламентом, пользователи смогут снова бронировать через Booking гостиницы, апартаменты, виллы, гостевые дома и другие объекты размещения по всей стране. Это значительно расширит возможности как для туристов, так и для владельцев объектов недвижимости.

В настоящее время жители Турции не могут использовать Booking для бронирования объектов размещения внутри страны. Сервис доступен лишь частично — через него можно оформить бронирование гостиниц и апартаментов только за пределами Турции.

Для иностранных туристов, находящихся за пределами страны, многие объекты размещения в Турции остаются доступными, однако внутренний рынок по-прежнему ограничен для пользователей, зарегистрированных в Турции.

Ограничения действуют уже несколько лет. Они были введены после судебного разбирательства, в ходе которого платформе предъявили претензии, связанные с:

- вопросами налогообложения;

- условиями конкуренции с турецкими сервисами онлайн-бронирования;

- необходимостью соблюдения требований местного законодательства.

Ограничения не означали полный уход Booking из Турции, однако сервис лишился возможности обслуживать внутренний рынок бронирования для пользователей, находящихся в стране.

В случае принятия нового законопроекта Booking сможет официально возобновить полноценную деятельность на территории Турции. Это позволит:

бронировать жильё внутри страны без ограничений;

увеличить выбор объектов размещения для путешественников;

расширить каналы продаж для турецких отелей и владельцев апартаментов;

повысить конкуренцию на рынке онлайн-бронирования.

На данный момент законопроект еще не принят. До завершения парламентского рассмотрения действующие ограничения продолжают оставаться в силе.

Если документ получит поддержку депутатов, Booking сможет официально вернуться на внутренний рынок Турции и вновь предоставить пользователям возможность бронирования жилья по всей стране через привычную международную платформу.