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eurointegration.com.ua logoeurointegration
18 Сентября 2026, 15:03
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Болгария оснастит объекты критической инфраструктуры средствами защиты от дронов

Болгария начнет оснащать объекты критической инфраструктуры системами противодействия дронам, а местной полиции поручили усилить патрулирование на объектах по производству и хранению оружия.

Болгария оснастит объекты критической инфраструктуры средствами защиты от дронов.
Болгария оснастит объекты критической инфраструктуры средствами защиты от дронов.

Об этом заявил министр внутренних дел Болгарии Иван Демерджиев, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на reuters.com

Министр рассказал, что правительство проанализировало состояние безопасности объектов критической инфраструктуры и начнет оснащать их системами противодействия дронам.

Демерджиев отметил, что полиции также было дано указание усилить патрулирование на объектах производства и хранения оружия.

Этот шаг был предпринят через несколько дней после того, как на складе оружия, принадлежащем компании EMCO, произошел пожар, что вызвало обеспокоенность по поводу безопасности производителей боеприпасов.

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Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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