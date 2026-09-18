Болгария оснастит объекты критической инфраструктуры средствами защиты от дронов
Болгария начнет оснащать объекты критической инфраструктуры системами противодействия дронам, а местной полиции поручили усилить патрулирование на объектах по производству и хранению оружия.
Об этом заявил министр внутренних дел Болгарии Иван Демерджиев, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на reuters.com
Министр рассказал, что правительство проанализировало состояние безопасности объектов критической инфраструктуры и начнет оснащать их системами противодействия дронам.
Демерджиев отметил, что полиции также было дано указание усилить патрулирование на объектах производства и хранения оружия.
Этот шаг был предпринят через несколько дней после того, как на складе оружия, принадлежащем компании EMCO, произошел пожар, что вызвало обеспокоенность по поводу безопасности производителей боеприпасов.