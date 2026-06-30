Большой адронный коллайдер остановили на 4 года.

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) объявила о временной остановке Большого адронного коллайдера.

Крупнейший в мире ускоритель заряженных частиц в понедельник, 29 июня, закрыт на 4 года для модернизации и реконструкции, указывается в сообщении организации, передает dw.com

Ученые надеются, что таким образом смогут расширить возможности исследований фундаментальных законов физики. Реконструкция повысит светимость установки и позволит производить в 10 раз больше столкновений частиц в секунду, что должно предоставить возможности для исследования темной материи, считающейся важным компонентом Вселенной. После этого коллайдер будет называться Большой адронный коллайдер высокой светимости.