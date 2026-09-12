Бойкот продуктов из США канадцами заставляет сети пересматривать логистику и поставщиков.

Кампания за покупку канадских продуктов и бойкот американских товаров изменили полки супермаркетов в Канаде — торговым сетям приходится точнее указывать страну происхождения продуктов и искать новых поставщиков.

Кампания за покупку канадских продуктов и бойкот американских товаров изменили полки супермаркетов в Канаде — торговым сетям приходится точнее указывать страну происхождения продуктов и искать новых поставщиков, пишет Reuters. Президент независимой сети Vince's Market в Онтарио Джанкарло Тримарки начал доказывать покупателям в Facebook, что почти все овощи и фрукты в его магазинах канадские, после того как получил гневные письма и комментарии из-за американской продукции на полках, передает theins.ru

Движение «покупай канадское» возникло еще в начале 2025 года, когда президент США Дональд Трамп ввел пошлины на канадские товары, а в последние недели усилилось — переговоры Вашингтона и Оттавы сорвались 21 августа и обернулись новым раундом взаимных тарифов, а Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в «озеро Америка». Тримарки отметил, что «в этот раз все гораздо агрессивнее, чем в прошлом году», и уточнил, что в четырех его магазинах в Большом Торонто доля канадских овощей и фруктов теперь составляет около 90%. Клубнику он закупает в Квебеке вместо США, а рекламный бюджет пришлось урезать, поскольку перестройка давит на операционные расходы. По его словам, раньше приходилось балансировать между качеством и ценой, а теперь к этой паре добавилась страна происхождения.

Крупнейший продуктовый ритейлер страны Loblaw в августе вернул в овощные и свежие отделы большие таблички с кленовым листом, ненадолго убранные ранее, и снова ввел метку «T» для товаров, попавших под пошлины, чтобы канадскую продукцию было проще отличить. Metro, третья по величине сеть Канады, заявила, что продолжит отдавать приоритет местным товарам. Старший вице-президент по публичной политике Канадской федерации независимых бакалейщиков Гэри Сэндс заявил, что «в канадском сознании произошла необратимая перемена» и её видно на уровне отдельного покупателя.

27-летний программист из центра Торонто Джон Амбард рассказал Reuters, что старается не брать американское, проверяет этикетки и ищет информацию о компаниях в интернете. Он добавил, что «немного зол на Америку» из-за происходящего и что такое поведение «не похоже на дружеское».

Канада занимает пятое место в мире по стоимости импорта свежих овощей. США остаются крупнейшим поставщиком свежей продукции, на них приходится больше половины импорта, следом идет Мексика. При этом доля США в канадском импорте овощей в июле упала до 62,6% против 69% в том же месяце 2023 года, до избрания Трампа, следует из данных правительства. Больше половины импортных фруктов по состоянию на июль тоже поступало из США.

Как отмечает агентство, суровые зимы осложняют снабжение свежими продуктами, и сети обычно полагаются на теплицы, запасы корнеплодов или импорт, который дешевле. Правительство вкладывает около 3 млрд канадских долларов в течение десяти лет в строительство теплиц, чтобы нарастить производство зимой, и пытается сбить продовольственную инфляцию, одну из самых высоких в странах G7, за счет увеличения внутреннего предложения.

Владелец сети Mike Dean Local Grocer в сельских районах Онтарио и Квебека Гордон Дин рассказал, что его магазины стали больше продавать продукции из Испании, Бразилии и Гондураса. Он сказал:

«Никто не бежит обратно к американской цепочке поставок, ведь когда новые цепочки уже выстроены, они гораздо более диверсифицированы. Мы в более безопасном положении».

При этом он пожаловался, что ограничения и различия в регулировании между провинциями мешают возить продукты внутри Канады, из-за чего многие ритейлеры остаются привязаны к поставщикам к югу от границы.

Ранее Минфин Канады объявил об ответных пошлинах от 15 до 50% на американские товары на 27,6 млрд канадских долларов. Они заработали 8 сентября, максимальные ставки затронули сталь, алюминий, мебель и одежду, 25% — бытовую технику и молочную продукцию, 15% — электроприборы. В ведомстве назвали тарифы «целенаправленной мерой по защите канадских рабочих, фермеров, рыбаков, семей и предприятий».