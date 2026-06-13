Богатые бегут от нестабильности: рекордное число миллионеров меняют страну проживания.

По прогнозам экспертов, в 2026 году место жительства сменят около 165 тысяч миллионеров — это станет новым мировым рекордом, передает bb.lv

Если еще несколько лет назад основным мотивом переезда для богатых людей были налоговые льготы, то теперь на первый план выходят вопросы безопасности, политической стабильности и сохранности капитала. Об этом пишет The Economist со ссылкой на данные исследовательской компании New World Wealth.

По оценкам аналитиков, в 2025 году страну проживания сменили более 140 тысяч миллионеров. Это стало самым высоким показателем за всю историю наблюдений. В текущем году число состоятельных мигрантов может вырасти до 165 тысяч человек.

Одновременно стремительно растет рынок инвестиционной миграции. Индустрия, помогающая состоятельным клиентам получать виды на жительство и гражданство других государств, уже оценивается примерно в 40 миллиардов долларов. За последние шесть лет ее объем увеличился вдвое.

Одним из главных центров притяжения богатых иностранцев долгое время оставался Дубай. Эмират активно привлекал предпринимателей и инвесторов из Азии, Африки и стран Ближнего Востока благодаря низким налогам, развитой инфраструктуре и упрощенным условиям переезда.

Однако после обострения ситуации на Ближнем Востоке часть потенциальных переселенцев начала искать альтернативные варианты. На этом фоне растет интерес к странам Европы, Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

По словам экспертов, особенно заметно увеличилось число запросов на переезд среди жителей западных стран. В Великобритании всплеск интереса к альтернативному гражданству начался еще после пандемии. Во Франции, Германии и Испании состоятельные граждане все чаще выражают обеспокоенность возможным ужесточением налоговой политики. Впервые эти государства оказались в числе стран, теряющих больше богатых жителей, чем приобретающих.

Особенно быстро растет спрос на второе гражданство среди американцев. Представители отрасли отмечают, что США из второстепенного рынка фактически превратились в крупнейший источник клиентов для компаний, работающих в сфере инвестиционной миграции.

Многие состоятельные американцы стремятся получить право на проживание в европейских странах, опасаясь политической поляризации внутри США и желая обеспечить себе дополнительные возможности для путешествий, бизнеса и сохранения активов.

При этом сами Соединенные Штаты продолжают привлекать иностранных инвесторов. Популярностью пользуется программа EB-5, которая предоставляет иммиграционные преимущества в обмен на инвестиции в американскую экономику.

В то же время предложенная президентом США Дональдом Трампом программа Gold Card пока не вызвала ожидаемого ажиотажа. Эксперты объясняют это высокой стоимостью участия и отсутствием ясности относительно будущего правового статуса программы.

На фоне растущего спроса многие государства пытаются заработать на привлечении состоятельных иностранцев. Новые программы получения гражданства и вида на жительство за инвестиции активно развивают страны Карибского бассейна, Азии и Океании. Вместе с тем власти усиливают проверки кандидатов, опасаясь использования подобных схем для обхода санкций, сокрытия активов или отмывания денег.

Новый фактор риска для богатых мигрантов

Дополнительную неопределенность создает обострение ситуации на Ближнем Востоке. После военной операции США и Израиля против Ирана Катар был вынужден приостановить работу энергетического комплекса Рас-Лаффан — одного из важнейших объектов мировой газовой инфраструктуры.

В своей статье для The Times экономический обозреватель Эд Конвей обращает внимание на еще один важный фактор — зависимость государств Персидского залива от иностранных работников.

Экономический успех стран региона во многом построен на труде экспатов, которых привлекают высокие зарплаты и благоприятный налоговый режим. По данным Всемирного банка, доля некоренного населения составляет 77% населения Катара, 74% населения ОАЭ и 67% населения Кувейта. Это одни из самых высоких показателей в мире.

На фоне растущей напряженности в регионе часть иностранных специалистов и инвесторов уже начинает рассматривать возможность переезда в более стабильные юрисдикции, что может стать новым вызовом для экономик стран Персидского залива.

Мировая миграция миллионеров переживает беспрецедентный рост. Если раньше богатые люди переезжали ради налоговых преимуществ, то сегодня главными факторами становятся безопасность, политическая стабильность и защита капитала. В условиях глобальной неопределенности второе гражданство и альтернативное место жительства все чаще рассматриваются как элемент личной и финансовой страховки.