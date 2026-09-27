theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
27 Сентября 2026, 14:15
50
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Boeing выявила сбой в самолетах 737 Max

Эта ошибка может приводить к отказу функции автоматической навигации.

Boeing выявила сбой в самолетах 737 Max.
Boeing выявила сбой в самолетах 737 Max.

Сбой появился после обновления ПО кабины пилотов и может проявляться, когда экипаж меняет запланированную траекторию полета после ухода на второй круг при посадке. В определенном сценарии пилотам может потребоваться перейти на ручное управление без применения некоторых функций автопилота, сообщает The Wall Street Journal.

Представители отрасли сообщают, что проблема может создать повышенную нагрузку на экипаж, когда пилоты работают на малой высоте и, возможно, действуют в сложных метеоусловиях. Boeing, авиакомпании и регуляторы сейчас оценивают масштаб сбоя и то, представляет ли он угрозу для безопасности полетов.

Компания предупредила эксплуатантов об ошибке в конце августа. При этом в Boeing заявляют, что она не несет риска для безопасности. «Мы поделились с эксплуатантами информацией, которая подкрепляет существующие инструкции для пилотов по безопасному выходу из подобных ситуаций,— заявили в Boeing.— Наши инженеры работают над обновлением ПО, чтобы полностью устранить проблему».

Сейчас точно неизвестно, сколько именно самолетов летают с неисправными программами на борту. Boeing рекомендовала авиакомпаниям вернуться к более старой версии ПО.

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США потребовало проверить сотни лайнеров Boeing 737 Max из-за угрозы образования трещин в фюзеляже. Предписание распространяется на модификации Max 8, Max 9 и 737-8200 — в общей сложности под инспекцию попадают 471 самолет в США и еще 1429 машин по всему миру.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте