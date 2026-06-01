theins.ru logotheins
1 Июня 2026, 17:54
13
Bloomberg: Нефтяные компании начали борьбу за танкеры на фоне войны и дефицита флота

Нефтяные компании по всему миру стремятся обеспечить доступ к крупным нефтяным танкерам после того, как рынок перевозок оказался дестабилизирован войной на Ближнем Востоке и волной скупки судов.

Об этом заявил генеральный директор судоходной компании DHT Holdings Свейн Мокснес Харфьельд на отраслевой конференции Capital Link Maritime Leaders Summit в Афинах. По его словам, клиенты компании «стремятся обеспечить безопасность перевозок» после масштабных закупок танкеров южнокорейской группой Sinokor, которые способствовали росту фрахтовых ставок еще в начале года. Дополнительное давление на рынок оказала война между Ираном и Израилем, нарушившая традиционные торговые маршруты и увеличившая расстояния перевозок, передает theins.ru со ссылкой на bloomberg.com

В результате доходность крупнейших нефтяных танкеров (VLCC) резко выросла. Если до начала конфликта средние ставки составляли около 200 тысяч долларов в сутки, то затем они почти удвоились.

Участники рынка также ожидают долгосрочных изменений в мировой торговле нефтью. По словам главы Heidmar Maritime Holdings Панкаджа Кханны, азиатские страны будут стремиться сократить зависимость от поставок с Ближнего Востока. «После нормализации ситуации мы увидим перестройку глобальных потоков сырой нефти. Это означает, что больше нефти будет поступать из Атлантического региона на азиатские рынки», — заявил Кханна.

По мнению отраслевых экспертов, война на Ближнем Востоке может ускорить перераспределение мировых нефтяных потоков и изменить структуру рынка морских перевозок на годы вперед.

Источник
