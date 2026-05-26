Bloomberg: Китайским ИИ-разработчикам запретили выезд из страны без разрешения.

Новые меры затрагивают экспертов из частных структур, включая Alibaba и DeepSeek, передает bloomberg.com

Согласно информации источников агентства, исследователи, руководители и основатели ИИ-стартапов, чья работа признана стратегически важной для страны, теперь обязаны получать разрешение государственных органов перед выездом за границу.

Ранее такая практика применялась преимущественно к представителям оборонной отрасли, ядерным ученым и руководителям госкорпораций. Теперь под контроль попадает и частный сектор, играющий ключевую роль в технологической конкуренции с США.

По данным собеседников Bloomberg, критерии включения специалистов в список пока остаются непрозрачными. Решение зависит не только от должности или компании, но и от степени вовлеченности сотрудника в критически важные разработки в сфере искусственного интеллекта.

Основной целью инициативы называют предотвращение утечки технологий. Эксперты считают, что подобные меры могут осложнить международное сотрудничество китайских компаний, а также повлиять на их способность привлекать и удерживать высококвалифицированных специалистов. По мнению участников рынка, инженерам и исследователям в перспективе все чаще придется выбирать между международной карьерой и работой внутри китайской технологической экосистемы.