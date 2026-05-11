16 Июня 2026, 22:50
Bloomberg: Илон Маск и Тим Кук примут участие в визите Дональда Трампа в Китай

Белый дом пригласил некоторых лидеров американского бизнеса принять участие в предстоящем визите президента США Дональда Трампа в Китай.

Приглашения отправлены главам Tesla, Apple, Boeing, Goldman Sachs Group, Blackstone, BlackRock, Citigroup и Meta Platforms. Об этом сообщает агентство Bloomberg

Как ожидается, во время визита господина Трампа в Китай, который запланирован на 13–15 мая текущего года, США заключат несколько деловых сделок и соглашений с Пекином. Сами компании пока не комментировали участие своих руководителей в официальном визите.

