Bloomberg: Илон Маск и Тим Кук примут участие в визите Дональда Трампа в Китай.

Приглашения отправлены главам Tesla, Apple, Boeing, Goldman Sachs Group, Blackstone, BlackRock, Citigroup и Meta Platforms. Об этом сообщает агентство Bloomberg

Как ожидается, во время визита господина Трампа в Китай, который запланирован на 13–15 мая текущего года, США заключат несколько деловых сделок и соглашений с Пекином. Сами компании пока не комментировали участие своих руководителей в официальном визите.