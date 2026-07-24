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mentoday
24 Июля 2026, 21:51
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Биохакер Брайан Джонсон создал своего клона: он надеется победить неизлечимую болезнь

Недавно бизнесмен заявил, что у него диагностирован аутоиммунный гастрит.

Биохакер Брайан Джонсон создал своего клона: он надеется победить неизлечимую болезнь.
Биохакер Брайан Джонсон создал своего клона: он надеется победить неизлечимую болезнь.

Американский миллионер и биохакер Брайан Джонсон сообщил, что создал своего клона. Предприниматель, который недавно объявил о наличии у него неизлечимого заболевания, намерен использовать свою «копию» для экспериментов и даже трансплантации органов, передает mentoday.ru

О клонировании самого себя биохакер объявил накануне в своем аккаунте в соцсети X. Впрочем, речи о полноценной человеческой копии пока не идет: клон представляет собой набор клеток, которые пока хранятся в чашке Петри.

По словам Джонсона, для его создания специалисты, работающие с биохакером провели забор его крови, а затем извлекли нужные клетки. После этого они применили факторы Яманаки — гены, активация которых позволяет превращать практически любые взрослые клетки в стволовые, а также «сбросили» эпигенетический возраст и восстановили клетки до эмбрионального состояния.

Биохакер утверждает, что на клоне можно будет проводить полноценные научные эксперименты. Например, тестировать новые методы лечения, а также выращивать органы для трансплантации и вводить молодые клетки. В конечном итоге, уверен Джонсон, такая технология поможет ему найти способ окончательно победить старение. «Для некоторых это может быть пугающим… Антиутопическое будущее. Но для других это неизбежное будущее здравоохранения», - подчеркнул миллионер.

Журнал International Business Times пишет, что, по сути, описание Джонсона указывает не на буквальное создание человеческого клона, а на использование индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPSC). Теоретически они после перепрограммирования способны развиваться во множество различных типов клеток и могут стать специализированными – например, клетками сердца и сетчатки.

Ученые уже используют iPSC. Однако выращивание полностью функциональных органов с их помощью пока невозможно и остается одной из самых сложных проблем для регенеративной медицины. Таким образом, отмечают авторы материала, «продукт» Джонсона стоит понимать как набор перепрограммированных стволовых клеток, а не как новорожденную копию его самого.

Источник
mentoday
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