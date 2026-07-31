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mentoday
31 Июля 2026, 22:36
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Биохакер Брайан Джонсон испугался собственных экспериментов: Зашел слишком далеко

Миллионер, который тратит огромные деньги на омоложение, сделал неожиданное признание.

Биохакер Брайан Джонсон испугался собственных экспериментов: Зашел слишком далеко.
Биохакер Брайан Джонсон испугался собственных экспериментов: Зашел слишком далеко.

Биохакер Брайан Джонсон, который ежегодно тратит миллионы на эксперименты над собственным телом в надежде победить старение, сделал неожиданное признание. Бизнесмен, которому недавно диагностировали неизлечимое заболевание, считает: он мог слишком далеко зайти в поисках секрета вечной жизни, передает mentoday.ru

О диагнозе Джонсона стало известно в конце июня 2026 года. Тогда сам миллионер рассказал, что врачи обнаружили у него аутоиммунный гастрит – опасное хроническое заболевание, при котором иммунная система атакует собственные клетки слизистой оболочки желудка. Фактически, по словам биохакера, его желудок «поедает сам себя».

Способов вылечить этот недуг пока нет. Поэтому врачи, с которыми работает Джонсон, назначили ему регулярные обследования и прием витамина B12 – его острая нехватка может стать одним из побочных эффектов болезни. Кроме того, такой гастрит способен привести к атрофии слизистой, нарушению кислотности и даже раку.

Брайан винит в своей болезни депрессию, в которую погрузился много лет назад – в 20 с небольшим он стал отцом троих детей и пытался построить бизнес. Тогда на фоне стресса он набрал почти 20 килограммов веса, а в организме был запущен аутоиммунный процесс.

Спустя некоторое время, поняв, что его здоровье сбоит, Джонсон начал экспериментировать с собственным телом, что в итоге вылилось в его увлечение биохакингом. Однако на днях на своей странице в социальной сети Брайан неожиданно опубликовал пост следующего содержания: «Я все обдумал и задался вопросом, а не зашел ли я слишком далеко со всем этим омоложением».

Подписчики попытались его успокоить, отметив, что болезнь не смертельна, а он по-прежнему отлично выглядит для своего возраста. По словам фолловеров, опыты Джонсона могут помочь огромному количеству других людей. А некоторые пользователи и вовсе посоветовали Брайану просто развеяться. «Выпей пива, покури, расслабься. Все будет хорошо», — призвал один из юзеров.

Пока неизвестно, изменит ли Джонсон свой подход к вопросам омоложения. Недавно он рассказал, что создал собственного «клона», которого хочет использовать для экспериментов и даже для трансплантации органов. Впрочем, о полноценной «человеческой» копии речи не идет: сейчас клон Брайана представляет собой набор клеток, хранящийся в чашке Петри.

Источник
mentoday
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