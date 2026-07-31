Биохакер Брайан Джонсон испугался собственных экспериментов: Зашел слишком далеко.

Миллионер, который тратит огромные деньги на омоложение, сделал неожиданное признание.

Биохакер Брайан Джонсон, который ежегодно тратит миллионы на эксперименты над собственным телом в надежде победить старение, сделал неожиданное признание. Бизнесмен, которому недавно диагностировали неизлечимое заболевание, считает: он мог слишком далеко зайти в поисках секрета вечной жизни, передает mentoday.ru

О диагнозе Джонсона стало известно в конце июня 2026 года. Тогда сам миллионер рассказал, что врачи обнаружили у него аутоиммунный гастрит – опасное хроническое заболевание, при котором иммунная система атакует собственные клетки слизистой оболочки желудка. Фактически, по словам биохакера, его желудок «поедает сам себя».

Способов вылечить этот недуг пока нет. Поэтому врачи, с которыми работает Джонсон, назначили ему регулярные обследования и прием витамина B12 – его острая нехватка может стать одним из побочных эффектов болезни. Кроме того, такой гастрит способен привести к атрофии слизистой, нарушению кислотности и даже раку.