Белый дом запустил круглосуточный канал "Trump TV" с позитивными новостями о Трампе.

Белый дом в ночь на 22 сентября запустил трансляцию Trump TV, в рамках которой круглосуточно будут показывать выступления президента США Дональда Трампа и мероприятий его администрации.

Новый проект был запущен на официальном YouTube-канале Белого дома. Трансляция началась ночью и там показывали инаугурацию Трампа в 2024 году, пишет rbc.ua

Согласно анонсу, зрители увидят главные выступления президента, самые интересные видеозаписи и подборки ярких моментов.

"TRUMP TV уже доступен. Круглосуточно, обновляется в режиме реального времени, лучшие моменты прошлых лет, объявления и самые свежие новости от администрации - все в одном месте. Не все важные события до сих пор показывали по телевизору, теперь это возможно", - сказано в анонсе.

Отметим, что запуск такого рода проекта состоялся на фоне конфликта Трампа с американскими СМИ. В частности, 18 сентября президент США заявил, что запрещает журналистам CNN, MS NOW и Politico посещать Белый дом.

В ответ пять крупнейших телеканалов, входящий в президентский пул, а именно - ABC, CBS, NBC, CNN и даже Fox News - приостановили совместную видеосъемку мероприятий Трампа.

СМИ отмечают, что как правило, телеканалы поочередно предоставляют съемочную группу, которая сопровождает президента и передает видеозаписи со встречи остальным медиа.

Так, 21 сентября эта обязанность выпала на телеканал CNN, но Белый дом исключил его из графика. Как итог, остальные участники пула отказались представлять замену. Там подчеркнули, что общество заинтересовано в том, чтобы получать независимую информацию о работе правительства, а администрация в свою очередь не должна ограничивать доступ представителей медиа из-за содержания из публикаций.

В итоге отказ телеканалов привел к тому, что церемония открытия новой вертолетной площадки Белого дома прошла без телевизионной сводки. Администрация Трампа в свою очередь попыталась транслировать мероприятие сама, но из-за шума вертолета слова Трампа почти не был слышно, так как микрофонов от телеканалов не было.