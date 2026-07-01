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20 Июля 2026, 07:18
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Белый дом собрался продвигать движение MAGA в Европе через гранты от USAID

Администрация Дональда Трампа планирует потратить два млн долларов на гранты, которые будут распределены через Агентство США по международному развитию (USAID) на поддержку связанных с MAGA инициатив в Европе и других регионах.

Белый дом собрался продвигать движение MAGA в Европе через гранты от USAID.
Белый дом собрался продвигать движение MAGA в Европе через гранты от USAID.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на копию уведомления, направленного Госдепартаментом в адрес конгрессменов.

В сообщении Госдепа говорится, что одной из основных целей новых грантов станет "укрепление свободы слова" в Европейском союзе и Великобритании, которая якобы находится под угрозой из-за принятых в ЕС Закона о цифровых услугах (DSA) и Закона о цифровых рынках (DMA).

Кроме того, Белый дом предлагает потратить пять млн долларов на "развитие цивилизационного альянса" в Евросоюзе. Например, это могут быть инициативы по защите "свободы выражения мнений, политической конкуренции и национального суверенитета" на европейском континенте.

13 июля на сайте Госдепартамента США была опубликована информация о запуске программы финансирования с бюджетом в пять млн долларов, направленной на "укрепление и развитие демократической устойчивости, верховенства права, свободы слова и свободы печати, а также защиты прав человека в Европе".

Средства будут распределены между двумя или тремя получателями. В заявке уточняется, что получить грант могут коммерческие, некоммерческие и неправительственные организации, а также вузы.

В ответ на эту публикацию канцлер Германии Фридрих Мерц призвал США воздержаться от вмешательства в немецкие выборы.

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