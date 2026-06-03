Белый дом предлагает проверять ИИ‑модели до релиза после инцидента с Anthropic.

Компании, работающие в сфере искусственного интеллекта (ИИ), теперь смогут проверять свои модели до их выпуска, согласно новому исполнительному указу, подписанному президентом США Дональдом Трампом, передает euronews.com

Исполнительный указ, подписанный поздно вечером во вторник, создаёт рамки, позволяющие федеральному правительству проверять риски для нацбезопасности, связанные с самыми передовыми системами ИИ, за месяц до их публичного выхода.

Участие разработчиков ИИ будет добровольным, говорится в указе.

«Продвинутые возможности ИИ делают нашу страну сильнее, но одновременно создают новые вызовы для национальной безопасности, которые требуют скоординированных действий исполнительной власти и федеральных ведомств», — говорится в документе.

Указ даёт различным американским ведомствам 30 дней на то, чтобы повысить приоритет киберзащиты администрации, расширив доступ к ИИ.

Документ также предусматривает создание «центра по кибербезопасности», который, как говорится в указе, «координирует и согласует сканирование на предмет уязвимостей в программном обеспечении».

Ранее в мае Трамп отказался подписывать исполнительный указ по ИИ, поскольку не хотел ослабить инновационное лидерство США по сравнению с Китаем, которого рассматривают как основного конкурента Америки в сфере разработки ИИ.

Однако вскоре после выхода новой модели кибербезопасности Mythos от компании Anthropic американские официальные лица изменили подход к оценке систем ИИ. Ключевые члены администрации Трампа предупредили руководителей компаний о новой модели Mythos, после того как стало известно, что она, как утверждается, способна находить уязвимости в программном обеспечении по всему миру.

Пока Mythos доступна лишь узкому кругу партнёров, однако во вторник компания объявила, что предоставит доступ ещё 150 организациям (источник на английском языке), среди которых, по данным американских СМИ, может оказаться и Европейская комиссия.

Anthropic назвала новый указ Трампа «важным шагом к укреплению лидерства Америки в сфере ИИ», передаёт Associated Press, и заявила, что рассчитывает сотрудничать с Белым домом для поддержки его реализации.

Её главный конкурент, разработчик ChatGPT компания OpenAI, также назвал эту политику важным шагом; аналогичную оценку дала и Google.

«По мере дальнейшего развития возможностей ИИ мы считаем, что эффективные рамки безопасности должны и дальше вырабатываться демократическими институтами с опорой на техническую экспертизу и широкое участие заинтересованных сторон, чтобы укреплять ответственность и общественное доверие», — говорится в заявлении Криса Лихейна, директора OpenAI по международным вопросам.