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kommersant.ru logokommersant
2 Августа 2026, 21:20
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Белоруссия формирует на границе с Украиной десантно-штурмовую бригаду

Белоруссия приступила к формированию 37-й отдельной десантно-штурмовой бригады в Гомельской области, расположенной в 40 км от границы с Украиной.

Белоруссия формирует на границе с Украиной десантно-штурмовую бригаду.
Белоруссия формирует на границе с Украиной десантно-штурмовую бригаду.

Об этом сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил республики Александр Ильюкевич в эфире телеканала «ВоенТВ», передает kommersant.ru

По словам господина Ильюкевича, процесс уже начал набирать обороты: полностью сформирован один десантно-штурмовой батальон, а до конца года планируют создать еще один. Кроме того, в составе бригады будут сформированы подразделения боевого обеспечения, артиллерийские, зенитные, разведывательные и тыловые части. Офицерский состав укомплектован, проведен призыв личного состава.

Новое соединение станет четвертой десантно-штурмовой бригадой на территории республики, наряду со 103-й, 38-й и 5-й бригадами, расположенными соответственно в Витебске, Бресте и Марьиной Горке.

Командующий отметил, что создание бригады связано с наблюдением за военным конфликтом на соседней территории и активным применением беспилотников на поле боя. Это подтолкнуло белорусских военных к усилению борьбы с дронами и защите своих объектов и войск.

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Источник
kommersant.ru logokommersant
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