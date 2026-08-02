Белоруссия формирует на границе с Украиной десантно-штурмовую бригаду.

Белоруссия приступила к формированию 37-й отдельной десантно-штурмовой бригады в Гомельской области, расположенной в 40 км от границы с Украиной.

Об этом сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил республики Александр Ильюкевич в эфире телеканала «ВоенТВ», передает kommersant.ru

По словам господина Ильюкевича, процесс уже начал набирать обороты: полностью сформирован один десантно-штурмовой батальон, а до конца года планируют создать еще один. Кроме того, в составе бригады будут сформированы подразделения боевого обеспечения, артиллерийские, зенитные, разведывательные и тыловые части. Офицерский состав укомплектован, проведен призыв личного состава.

Новое соединение станет четвертой десантно-штурмовой бригадой на территории республики, наряду со 103-й, 38-й и 5-й бригадами, расположенными соответственно в Витебске, Бресте и Марьиной Горке.

Командующий отметил, что создание бригады связано с наблюдением за военным конфликтом на соседней территории и активным применением беспилотников на поле боя. Это подтолкнуло белорусских военных к усилению борьбы с дронами и защите своих объектов и войск.