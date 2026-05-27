27 Мая 2026, 17:55
BCG: В развивающихся странах образуется новый слой миллионеров

Согласно новому отчету Global Wealth Report 2026 от Boston Consulting Group, совокупное мировое состояние в 2025 году выросло на 10,7% и достигло $333 трлн. Это самые быстрые темпы роста с 2021 года.

Эксперты BCG прогнозируют, что к 2030 году совокупные финансовые активы развивающихся рынков увеличатся почти на $7 трлн — в первую очередь за счет Индии, Бразилии и Мексики. В докладе отмечается, что «в этих странах сегмент обеспеченных людей, чье финансовое состояние превышает $250 тыс., будет расти на 8% в год, создав к концу десятилетия более миллиона новых миллионеров», сообщает bcg.com

Среди развитых рынков самый заметный рост благосостояния показала Западная Европа — на 15,3%. Совокупное состояние граждан материкового Китая выросло на 15% и, по прогнозам, будет расти на 9% ежегодно до 2030 года. Рост богатства в Северной Америке в прошлом году замедлился до 7,4%, причем рост оказался сосредоточен в узкой группе крупных технологических компаний.

BCG также анализирует направления потоков трансграничных капиталов. Подсчитано, что в 2025 году Гонконг обогнал Швейцарию по привлеченным иностранным капиталам — $284 млрд по сравнению с $207 млрд. На третьем месте оказался Сингапур с $196 млрд. Самым динамичным рынком для иностранных капиталов признаны ОАЭ — рост на 11%, до $72 млрд.

Россия в докладе Boston Consulting Group не упоминается.

