Барселона предлагает утроить туристический сбор с круизных пассажиров до 30 € в день.

Муниципальные власти Барселоны выступают за повышение туристического сбора для пассажиров круизных лайнеров, рассчитывая таким образом сдержать чрезмерный наплыв туристов.

Инициативу уже поддержали фракции в городском совете Барселоны, однако для того, чтобы изменения стали законом, их ещё должен одобрить парламент Каталонии, передает euronews.com

Если её утвердят, сбор почти утроят – до 30 евро в день. Сейчас пассажиры круизных судов, проводящие в городе менее 12 часов, платят 11 евро: 5 евро муниципальной надбавки и 6 евро регионального сбора.

Повышенная ставка будет распространяться только на круизы, которые заходят в порт и проводят у причала менее 12 часов: критики считают, что такие рейсы приносят местной экономике минимум пользы по сравнению с теми неудобствами, которые они создают.

Маршруты, которые начинаются или заканчиваются в Барселоне, повышенный сбор платить не будут, поскольку такие рейсы, как считается, приносят городу куда больший экономический эффект – за счёт проживания в отелях, пользования транспортом и других услуг.

Власти всё ещё обсуждают, ради чего именно повышается этот сбор. Марк Серра из левой партии BComú подчеркнул, что повышение платы не должно сводиться лишь к желанию пополнить бюджет.

По его словам, мера должна выполнять сдерживающую функцию для такого типа туризма и ясно обозначить, какую роль Барселона отводит заходам круизных судов в свой порт, передаёт местное издание APD.

Другие партии настаивают на введении жёсткого лимита на число пассажиров круизов, прибывающих в город ежегодно, однако городской совет заявляет, что такую меру провести гораздо сложнее.

На долю пассажиров круизных лайнеров в разгар сезона приходится 7,5 % дневных посетителей города; в среднем они проводят в Барселоне 5,7 часа.

Всемирный совет по путешествиям и туризму (WTTC) выразил обеспокоенность этой инициативой, предупредив, что мера может ослабить конкурентоспособность города и привести к непредвиденным последствиям для местной экономики.

«Понимая, насколько сложно управлять направлением мирового уровня, мы всё же отмечаем, что это предложение [...] может поставить Барселону в неконкурентное положение по сравнению с другими средиземноморскими портами», – заявила в своём обращении президент и генеральный директор WTTC Глория Гевара.

«Собранные WTTC данные по другим направлениям показывают, что резкое повышение налогов редко даёт задумываемый эффект. Дополнительные расходы для туристов, приезжающих в Барселону, скорее всего сократят общий экономический вклад круизной отрасли, поскольку путешественники будут менять свои модели расходов на берегу».

Она добавила, что Барселона входит в число ведущих в мире круизных базовых портов, ежегодно принимая около 4,0 млн пассажиров и обеспечивая средние местные траты примерно в 255 евро на одного пассажира базового порта – один из самых высоких показателей в мире.

«Общее влияние подобных мер может оказаться весьма существенным не только с точки зрения спроса со стороны туристов, но и в части налоговых поступлений, поддерживающих местную и региональную экономику. Одна лишь круизная индустрия в 2024 году перечислила в бюджет городского совета Барселоны 11,9 млн евро налогов», – добавила она.