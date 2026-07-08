Бали вводит жесткие правила для иностранных блогеров и инфлюенсеров.

Власти Индонезии ужесточили визовые правила, нацелившись на иностранных инфлюенсеров и контент-мейкеров, которые работают на Бали по обычным туристическим визам.

Австралийский правительственный портал SmartTraveller уже выпустил экстренное предупреждение для блогеров, направляющихся в Индонезию, с призывом тщательно проверять тип визы перед поездкой. Любая публикация контента в коммерческих целях (ради дохода, прямых выплат, спонсорства или рекламы) во время нахождения в стране по туристической визе теперь считается грубым нарушением — даже если сам контент будет опубликован уже после того, как блогер покинет остров, передает news.am

«Работать, проводить исследования или заниматься волонтерством по туристической визе незаконно. Убедитесь, что тип вашей визы строго соответствует цели поездки», — подчеркивается в предупреждении ведомства.

Облавы в Чангу и Убуде: нарушителям грозит пожизненный бан

Специальная иммиграционная патрульная группа Dharma Dewata уже задержала десятки иностранцев на Бали. Офицеры ведут активный мониторинг социальных сетей и регулярно патрулируют популярные среди экспатов районы, такие как Чангу и Убуд. За нарушение визового режима блогерам грозят крупные штрафы, депортация и даже пожизненный запрет на въезд в Индонезию.

Глава регионального иммиграционного управления Бали Фелусия Сенгки Ратна пояснила местным СМИ, что новые жесткие меры призваны защитить туристическую индустрию острова. «Этот надзор осуществляется комплексно ради поддержания безопасности и стабильности в регионе».

Иммиграционная служба Индонезии в своих соцсетях напомнила, что незаконная трудовая деятельность по туристической визе остается главной причиной депортации иностранцев с Бали. При этом ведомство уточнило критерии оценки: