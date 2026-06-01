1 Июня 2026, 18:16
Байдену предсказали жизнь с раком до конца дней

Бывший американский президент Джо Байден будет жить с раком до конца дней. Об этом рассказала его супруга Джилл Байден.

По ее словам, диагностированный у бывшего главы государства рак «дал метастазы в кости», передает nbcnews.com

«Поэтому, думаю, Джо будет жить с раком до конца своих дней», – сказала Джилл Байден.

Бывшая первая леди США также добавила, что ее муж «держится нормально».

Прошлой осенью сообщалось, что Джо Байден завершил курс лучевой терапии по лечению рака простаты. Как рассказывала тогда представительница экс-главы государства Келли Скалли, политик проходил лечение в онкологическом центре в Филадельфии. Скалли подчеркивала, что это не означает окончания его лечения.

