theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
eurointegration.com.ua logoeurointegration
17 Сентября 2026, 15:11
2 495
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Австралия и Новая Зеландия также могут получить статус ассоциированного члена

Президент Европейского парламента Роберта Метсола заявила, что Австралия и Новая Зеландия могут последовать примеру Канады и стать "ассоциированными членами" Европейского союза.

Австралия и Новая Зеландия также могут получить статус ассоциированного члена.
Австралия и Новая Зеландия также могут получить статус ассоциированного члена.

Об этом она сказала в интервью Euronews, сообщает eurointegration.com.ua

Как указала Метсола, инициатива по "ассоциированному членству" с Канадой укрепит сотрудничество со странами-единомышленниками и привлечет к нему новые страны.

Она охарактеризовала предлагаемый статус ассоциированного члена как "третий путь" между полноправным членством в ЕС и статусом страны-кандидата.

"Есть страны, с которыми мы хотим углубить наши отношения. Я не сомневаюсь, что в этот список войдут и другие страны, а ещё другие обратятся к нам с просьбой о сотрудничестве... В такие времена неопределённости важно иметь друзей", – отметила председатель Европарламента.

У ЕС уже есть торговые соглашения как с Австралией, так и с Новой Зеландией, что является потенциальной отправной точкой для более тесного сотрудничества.

На вопрос о технических деталях того, как именно будет выглядеть ассоциированное членство, Метсола ответила, что переговоры пока находятся на начальной стадии, при этом указав на углубление торговых отношений, доступ к критически важным сырьевым ресурсам и общие нормативные акты по вопросам, которые глубоко беспокоят "единомышленные" страны, таким как социальные сети и защита несовершеннолетних.

Напомним, 16 сентября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении сотрудничать с канадским премьер-министром Марком Карни над тем, чтобы открыть для Канады возможность стать первым ассоциированным членом ЕС.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте