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eurointegration.com.ua logoeurointegration
8 Июня 2026, 13:08
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Авиация НАТО сбила дрон, вторгшийся в воздушное пространство Латвии

Утром 8 июня истребители союзников Латвии по НАТО сбили дрон в воздушном пространстве страны.

Авиация НАТО сбила дрон, вторгшийся в воздушное пространство Латвии.
Авиация НАТО сбила дрон, вторгшийся в воздушное пространство Латвии.

Об этом сообщили Национальные вооруженные силы, передает LSM, пишет "Европейская правда".

В Национальных вооруженных силах Латвии сообщили, что дрон сбили французские истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии.

Как отмечается, он залетел в Латвию благодаря российским средствам радиоэлектронной борьбы.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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