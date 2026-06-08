8 Июня 2026, 13:08
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Авиация НАТО сбила дрон, вторгшийся в воздушное пространство Латвии
Утром 8 июня истребители союзников Латвии по НАТО сбили дрон в воздушном пространстве страны.
Об этом сообщили Национальные вооруженные силы, передает LSM, пишет "Европейская правда".
В Национальных вооруженных силах Латвии сообщили, что дрон сбили французские истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии.
Как отмечается, он залетел в Латвию благодаря российским средствам радиоэлектронной борьбы.