Авиация НАТО сбила дрон, вторгшийся в воздушное пространство Латвии.

Об этом сообщили Национальные вооруженные силы, передает LSM, пишет "Европейская правда".

В Национальных вооруженных силах Латвии сообщили, что дрон сбили французские истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии.

Как отмечается, он залетел в Латвию благодаря российским средствам радиоэлектронной борьбы.