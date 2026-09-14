Авария на саудовском нефтепроводе грозит потерей 4% мировых поставок.

Затянувшееся прекращение работы нефтепровода "Восток - Запад" может обернуться падением мировых поставок нефти на 4 процента. Сколько продлится ремонт трубопровода, остановленного после атаки хуситов, неизвестно.

Если в ближайшие дни Эр-Рияд не восстановит работу нефтепровода "Восток - Запад", Саудовская Аравия столкнется с нехваткой запасов нефти для экспорта, передает в воскресенье, 13 сентября, агентство Reuters со ссылкой на информированные источники на нефтяном рынке. По их оценкам, это может привести к падению мировых поставок на 4 процента, пишет dw.com

Саудовские власти не предоставили полной информации о масштабах ущерба на нефтепроводе после атаки беспилотников и о сроках возобновления прокачки нефти.

Работа трубопровода была приостановлена 11 сентября; министерство энергетики страны утверждало, что решение об этом было принято в качестве "меры предосторожности" после ударов беспилотников с территории Ирака по провинциям Эр-Рияд и Медина.

По мнению одного из собеседников Reuters, ремонт может затянуться на пять-шесть недель. Другой источник полагает, что ремонтные работы можно завершить и быстрее, а прокачку нефти начать еще до их окончания.

Нефтепровод "Восток - Запад" протянулся на 1200 км и соединяет основные нефтяные месторождения на востоке страны с портом Янбу на Красном море. Благодаря этому маршруту Эр-Рияд может отправлять миллионы баррелей нефти в сутки, не используя Ормузский пролив, движение по которому ограничил Иран.