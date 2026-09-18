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novyny
18 Сентября 2026, 16:20
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Атаками на КПП Россия пытается отрезать Одессу от Молдовы

Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Атаками на КПП Россия пытается отрезать Одессу от Молдовы.
Атаками на КПП Россия пытается отрезать Одессу от Молдовы.

Россия стала чаще наносить удары по приграничной инфраструктуре Одесской области. Под ударами оказываются пункты пропуска и сервисные зоны на границе с Молдовой и Румынией. Удары направлены на то, чтобы запугать людей и затруднить перемещение товаров через границу. В то же время работу пунктов пытаются восстановить как можно быстрее, передает novyny.live

"Одесская область, где противник в последнее время довольно активно ведет обстрелы. И это паромная переправа. Фактически попадания были и в инфраструктуру самого пункта пропуска, до этого были попадания и в сервисную зону этого направления", — отметил Демченко.

Среди атакованных объектов представитель ГПСУ назвал также пункты пропуска Табаки и Виноградовка. Они имеют меньшую пропускную способность, однако через них также проходят люди, транспорт и грузы. Демченко считает, что российские удары могут преследовать сразу несколько целей — от запугивания людей до попыток затруднить перемещение товаров через границу.

"Скорее всего, это и момент, когда враг пытается запугать людей, и пытается также нарушить логистику, затрудняя перемещение товаров и грузов как за пределы Украины, так и в сторону нашего государства", — сказал пресс-секретарь.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что атаки на КПП — целенаправленные попытки нарушить транспортное сообщение между двумя странами и дестабилизировать ситуацию в регионе.

"Прослеживается четкая закономерность: Россия целенаправленно пытается нарушить транспортное сообщение между нашими двумя странами и дестабилизировать ситуацию в регионе в целом", — написал Сибига.

Он также призвал международное сообщество осудить систематические атаки РФ на гражданские транспортные коридоры и критически важную пограничную инфраструктуру.

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Источник
novyny
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