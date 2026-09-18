Атаками на КПП Россия пытается отрезать Одессу от Молдовы.

Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Россия стала чаще наносить удары по приграничной инфраструктуре Одесской области. Под ударами оказываются пункты пропуска и сервисные зоны на границе с Молдовой и Румынией. Удары направлены на то, чтобы запугать людей и затруднить перемещение товаров через границу. В то же время работу пунктов пытаются восстановить как можно быстрее, передает novyny.live

"Одесская область, где противник в последнее время довольно активно ведет обстрелы. И это паромная переправа. Фактически попадания были и в инфраструктуру самого пункта пропуска, до этого были попадания и в сервисную зону этого направления", — отметил Демченко.

Среди атакованных объектов представитель ГПСУ назвал также пункты пропуска Табаки и Виноградовка. Они имеют меньшую пропускную способность, однако через них также проходят люди, транспорт и грузы. Демченко считает, что российские удары могут преследовать сразу несколько целей — от запугивания людей до попыток затруднить перемещение товаров через границу.

"Скорее всего, это и момент, когда враг пытается запугать людей, и пытается также нарушить логистику, затрудняя перемещение товаров и грузов как за пределы Украины, так и в сторону нашего государства", — сказал пресс-секретарь.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что атаки на КПП — целенаправленные попытки нарушить транспортное сообщение между двумя странами и дестабилизировать ситуацию в регионе.

"Прослеживается четкая закономерность: Россия целенаправленно пытается нарушить транспортное сообщение между нашими двумя странами и дестабилизировать ситуацию в регионе в целом", — написал Сибига.

Он также призвал международное сообщество осудить систематические атаки РФ на гражданские транспортные коридоры и критически важную пограничную инфраструктуру.