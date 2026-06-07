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7 Июня 2026, 14:30
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Ассоциация воздушного транспорта: Возможен риск банкротств среди лоукостеров из-за войны с Ираном

Война с Ираном бьет по авиакомпаниям и особенно по лоукостерам, предупредил глава Международной ассоциации воздушного транспорта IATA Уилли Уолш.

Ассоциация воздушного транспорта: Возможен риск банкротств среди лоукостеров.
Ассоциация воздушного транспорта: Возможен риск банкротств среди лоукостеров.

Из-за резкого роста цен на керосин и закрытия важных маршрутов авиаперевозчикам приходится летать в обход и нести дополнительные расходы, передает bild.de 

«К сожалению, я опасаюсь, что некоторым авиакомпаниям будет очень трудно справиться с такими высокими ценами на топливо», — сказал Уолш на ежегодной встрече IATA в Рио-де-Жанейро.

По его словам, слабые игроки могут уйти с рынка или быть поглощены крупными конкурентами, а часть компаний начнет закрывать убыточные направления. Особенно уязвимы бюджетные перевозчики: у них нет таких источников дохода, как бизнес-класс или крупные программы лояльности. При этом Уолш не считает модель лоукостеров провальной и приводит в пример Ryanair, который продолжает успешно расти в Европе.

Конфликт уже серьезно осложнил трафик через Дубай, Доху и Абу-Даби, из-за чего страдают Emirates, Qatar Airways и Etihad. Дополнительной проблемой для отрасли остаются задержки поставок самолетов и двигателей у Boeing, Airbus, GE Aerospace и Pratt & Whitney. По оценке IATA, сбои в цепочках поставок стоили авиакомпаниям в 2025 году около 11 миллиардов долларов.

Источник
bild
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