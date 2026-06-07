Армия США готова провести первые за полвека военные казни.

Армия США готова провести казни четырех заключенных, приговоренных к смерти, если президент США Дональд Трамп отдаст такой приказ, — это будет первая военная казнь в США более чем за полвека, сообщает ABC, ознакомившись с внутренним документом военных.

Из документа следует, что план под названием «Операция «Решительное правосудие», изданный в феврале, предписывает армейским чиновникам координировать действия с Федеральным бюро тюрем для перевода осужденных из дисциплинарных казарм в Канзасе в федеральный центр казней в Индиане. Именно там Министерство юстиции провело серию невоенных казней во время первого срока Трампа, пишет телеканал.

В США не казнили военнослужащих с 1961 года Тогда рядовой Джон Беннетт был казнен за изнасилование и покушение на убийство 11-летней девочки в Австрии, уточняет ABC.

При этом представитель армии Синтия Смит заявила, что служба проводит учения по планированию казней, как и для других потенциальных миссий, поскольку военные регулярно стараются предвидеть приказы Белого дома.

«Учения в отношении этой операции проводились регулярно в течение последних 20 лет. Эти учения являются стандартным компонентом нашего дальнейшего планирования и подготовки, если президент одобрит смертный приговор», — сказала Смит, добавив, что конкретного приказа от президента пока не поступало.

В прошлом году Трамп подписал указ о введении смертной казни за убийства, совершенные в Вашингтоне, сославшись на особый статус столицы. Минюст страны тогда пообещал добиваться расширения применения смертной казни на всю территорию США.

В апреле этого года Минюст США объявил о курсе на восстановление казней на федеральном уровне, отмену моратория и расширение доступных способов исполнения приговоров, включая расстрелы.