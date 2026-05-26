Армия Израиля расширяет операцию в Ливане.

Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в начале заседания кабинета по вопросам безопасности, передает report.az

"В соответствии с моим указанием мы расширяем операцию в Ливане. ЦАХАЛ действует крупными силами на местах и захватывает стратегические районы. Мы укрепляем зону безопасности для защиты населенных пунктов на севере Израиля", - сказал Нетаньяху.