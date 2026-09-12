Аризона подала иск против L'Oreal из-за риска рака от средств для выпрямления волос.

Штат Аризона обвинила L'Oreal в сокрытии риска рака от средств для выпрямления волос. Компании грозят штрафы и запрет продажи без предупреждения.

Был подан иск против компании L'Oreal SA, утверждая, что производитель косметики скрывал данные о том, что его средства для выпрямления волос могут вызывать рак у женщин. В настоящее время компания уже сталкивается с тысячами аналогичных исков от потребителей и их семей, передает unn.ua со ссылкой на Reuters.

Генеральный прокурор Аризоны Кристин Мейс (представитель Демократической партии) подала иск в суд штата поздно вечером в четверг, сделав Аризону первым штатом, выступившим с судебным обвинением в связи с предполагаемым риском развития рака при использовании средств для выпрямления волос. В иске L'Oreal обвиняется в нарушении законов штата о защите прав потребителей: компания продавала эти средства (которые используются преимущественно афроамериканками), не предупреждая покупателей о возможном риске развития рака яичников и матки.

Штат требует взыскать с компании штрафы и компенсацию ущерба, а также добиться судебного предписания, обязывающего L'Oreal прекратить продажу этой продукции, если на ней не будет размещено предупреждение о риске развития рака.

В иске утверждается, что, продвигая эти продукты среди женщин и детей на протяжении десятилетий, L'Oreal и связанные с ней компании "эксплуатировали сложившееся веками социальное давление и дискриминационные стандарты красоты, затрагивающие людей африканского происхождения, при этом ставя прибыль выше безопасности потребителей".

Иск был подан в то время, когда компания уже является ответчиком по более чем 12 000 аналогичным искам от женщин и их семей; эти дела были объединены в федеральном суде Чикаго в рамках процедуры многоокружного судебного разбирательства (multidistrict litigation), призванной повысить эффективность рассмотрения исков, поданных в различных юрисдикциях.

Представитель L'Oreal не сразу ответил на просьбу о комментарии. Ранее в компании заявляли, что их продукция проходит строгие проверки безопасности и что обвинения не имеют ни юридических, ни научных оснований.