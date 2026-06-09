AP: США введут ускоренные собеседования на визы за $750 в ряде посольств.

Заявители на соответствующие визы должны будут заплатить $750 сверх стандартного консульского сбора в размере $185 и пройти собеседование в течение десяти дней после оплаты. Пилотная программа будет действовать с 1 июля по 31 декабря с возможностью продления в зависимости от спроса, передает apnews.com

Услуга будет доступна в ряде посольств и консульств США, власти предоставят список таких дипмиссий до вступления программы в силу.

Срок ожидания визового собеседования для граждан стран, не участвующих в программе безвизового въезда, может составлять несколько месяцев или даже больше. При этом оплата «дополнительной премиальной услуги» не гарантирует выдачу визы.

Как пишет AP, американские власти за счет программы пытаются смягчить последствия политики Трампа, направленной на ужесточение въезда в Соединенные Штаты. Так, сейчас в некоторых странах, главным образом африканских, от заявителей требуют залог до $15 тыс. при оформлении виз, а также проводят проверку многолетней личной истории, включая аккаунты в социальных сетях.

Такие требования привели к задержкам в обработке виз по всему миру, что вызвало многочисленные жалобы.

Ранее в июне Федеральный суд США отменил введенный Трампом сбор в размере $100 тыс. за визы H-1B для высококвалифицированных иностранных специалистов. Судья Лео Сорокин постановил, что платеж фактически является налогом, на введение которого требуется одобрение конгресса.