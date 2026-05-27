AP: Новые правила подачи на американскую грин-карту вызвали хаос среди юристов и заявителей.

Как сообщается, формулировки ведомства оказались настолько противоречивыми, что юристы, правозащитники и работодатели до сих пор спорят, кого именно затронет нововведение и будет ли оно вообще применяться в заявленном виде, передает theins.ru со ссылкой на apnews.com

Главная причина неразберихи — разрыв между публичным заявлением USCIS и внутренним меморандумом для сотрудников. На сайте ведомство объявило, что иностранцы, находящиеся в стране с временными визами, обязаны вернуться на родину, а остаться и подать документы в США смогут лишь те, кто представляет «экономическую пользу» или действует в «национальных интересах». Меморандум же оказался мягче — юридическая фирма Boundless Immigration, разобрав его, пришла к выводу, что речь идет не о полном запрете, а об ужесточении применения уже существующих критериев.

Кто именно попадает под исключения, остается неясным. Эксперты допускают, что обладателей рабочих виз H-1B ограничения не коснутся, поскольку такие визы прямо предусматривают возможность получения грин-карты. Организация World Relief надеется, что беженцы тоже окажутся вне зоны действия новых правил — они обязаны оформить грин-карту через год после приезда и физически не могут вернуться домой. Зато под удар рискуют попасть люди, въехавшие по гуманитарному допуску, который при Байдене выдавали массово.

Тем временем, как отмечает AP, последствия уже проявляются на практике. Ассоциация иммиграционных юристов AILA зафиксировала, что на собеседованиях по грин-картам стали звучать вопросы, которых заявители раньше никогда не слышали. Человека, подававшего документы по браку с гражданином США, спросили, почему он не обратился в посольство у себя в стране и что мешает ему это сделать. Другому заявителю предложили документально доказать, что он не станет финансовой обузой для государства, приложив налоговую декларацию за 2025 год, справку о зарплате от работодателя и банковские выписки.

Адвокат Флавия Сантос Ллойд рассказала AP, что после пятничного объявления ее телефон не смолкает, а ряд дел пришлось заморозить до прояснения ситуации. Адвокат Чарльз Как назвал новую политику попыткой отпугнуть людей от легального иммиграционного процесса и предупредил о неизбежных судебных исках. Общий совет юристов клиентам пока сводится к одному — ждать.

Как отмечает агентство, ограничение процедуры получения грин-карт стало частью разворота администрации Трампа в сторону легальной иммиграции после того, как с начала второго срока основной упор делался на борьбу с нелегальными мигрантами. Ранее власти приостановили лотерею грин-карт, запретили въезд гражданам десятков стран и прекратили выдачу иммиграционных виз гражданам 75 государств. В то же время американские суды примерно в 90% случаев признают действия миграционной и таможенной полиции незаконными, когда та помещает задержанных иностранцев в тюрьмы до депортации.